В райский уголок на побережье Желтого моря можно добраться самолетом из Хабаровска

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После перерыва в 11 лет из России запустили авиасообщение в китайский Яньтай

Авиаперелеты из Хабаровска в китайский город Яньтай на побережье Желтого моря запустят после 11-летнего перерыва. О возобновлении рейсов сообщили в хабаровском аэропорту.

Яньтай
Яньтай
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«Авиакомпания "Якутия" совместно с туристическим оператором "Манго-ДВ" планирует приступить к реализации программы прямых рейсов из аэропорта Хабаровск в Яньтай – городской округ на Шандунском полуострове, на берегах теплого Желтого моря», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

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Старт полетов запланирован на 13 июля, а рейсы из Хабаровска будут осуществляться по субботам. Последние полеты в китайский Яньтай совершались в 2013 году.

На возобновленном маршруте авиакомпания задействует Sukhoi Superjet 100, время в пути до пункта назначения – порядка трех часов. В настоящее время из Хабаровска действует авиасообщение с Пекином и Харбином, также совершаются полеты в Бангкок, на Пхукет и в Ташкент.

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Источник: Международный аэропорт Хабаровск

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
13.06.2024
Фото:Wikimedia
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