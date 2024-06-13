В райский уголок на побережье Желтого моря можно добраться самолетом из Хабаровска
После перерыва в 11 лет из России запустили авиасообщение в китайский Яньтай
Авиаперелеты из Хабаровска в китайский город Яньтай на побережье Желтого моря запустят после 11-летнего перерыва. О возобновлении рейсов сообщили в хабаровском аэропорту.
Яньтай
«Авиакомпания "Якутия" совместно с туристическим оператором "Манго-ДВ" планирует приступить к реализации программы прямых рейсов из аэропорта Хабаровск в Яньтай – городской округ на Шандунском полуострове, на берегах теплого Желтого моря», – уточнили в пресс-службе аэропорта.
Старт полетов запланирован на 13 июля, а рейсы из Хабаровска будут осуществляться по субботам. Последние полеты в китайский Яньтай совершались в 2013 году.
На возобновленном маршруте авиакомпания задействует Sukhoi Superjet 100, время в пути до пункта назначения – порядка трех часов. В настоящее время из Хабаровска действует авиасообщение с Пекином и Харбином, также совершаются полеты в Бангкок, на Пхукет и в Ташкент.
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Источник: Международный аэропорт Хабаровск
Фото:Wikimedia
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13.06.2024
Фото:Wikimedia
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