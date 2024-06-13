#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Газпромнефть-СМ» расширит поставки масел в Краснодарский край
13 июня
«Газпромнефть-СМ» расширит поставки масел в Краснодарский край
«Газпром нефть» и администрация Краснодарского...
Свист, шуршание, мотор плохо заводится — в чем причина и как ее решить
13 июня
Свист, шуршание, мотор плохо заводится — в чем причина и как ее решить
Эксперт Козловский перечислил основные признаки...
Интерьер MINI Cooper
13 июня
Более комфортный и практичный: этот легендарный автомобиль обновился
BMW представила пятидверный хэтчбек Mini Cooper...

Более комфортный и практичный: этот легендарный автомобиль обновился

BMW представила пятидверный хэтчбек Mini Cooper нового поколения

13 июня BMW представила пятидверный Mini Cooper с увеличенной на 172 мм длиной. Модель стала просторнее (колесная база прибавила 72 мм) и практичнее.

MINI Cooper
MINI Cooper

Обновленный Mini Cooper рассчитан на пятерых. Его размеры 4036×1744×1464 мм. Объем багажника составляет 275 л, но если сложить спинки заднего сиденья, то он увеличивается до 925 л.

MINI Cooper
MINI Cooper

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Пятидверный Mini Cooper получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л. с., а в топовой версии S – 2,0-литровый мощностью 204 л. с. В салоне по-прежнему круглый экран с диаметром 9,4 дюйма. Есть помощник при парковке.

Обновленный автомобиль поступит в продажу в Европе в 2024 году, его стоимость пока не объявлена.

Интерьер MINI Cooper
Интерьер MINI Cooper

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Motor1
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mini Cooper

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв