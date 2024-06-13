Более комфортный и практичный: этот легендарный автомобиль обновился

BMW представила пятидверный хэтчбек Mini Cooper нового поколения

13 июня BMW представила пятидверный Mini Cooper с увеличенной на 172 мм длиной. Модель стала просторнее (колесная база прибавила 72 мм) и практичнее.

MINI Cooper

Обновленный Mini Cooper рассчитан на пятерых. Его размеры 4036×1744×1464 мм. Объем багажника составляет 275 л, но если сложить спинки заднего сиденья, то он увеличивается до 925 л.

MINI Cooper

Пятидверный Mini Cooper получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л. с., а в топовой версии S – 2,0-литровый мощностью 204 л. с. В салоне по-прежнему круглый экран с диаметром 9,4 дюйма. Есть помощник при парковке.

Обновленный автомобиль поступит в продажу в Европе в 2024 году, его стоимость пока не объявлена.

Интерьер MINI Cooper

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Источник: Motor1