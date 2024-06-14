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Ресурсный мотор, стойкая подвеска — японский эталон надежности за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» назвал слабые места подержанной Toyota Camry V50

Бизнес-седан за 1,5 млн рублей? Раньше они стоили столько новыми, а сейчас... Но пусть они успели сменить 1-2 владельцев, все же это не бюджетники, а это хотя бы косвенно обещает высокий запас прочности. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассматривает случаи, где эти обещания действительно выполняются.

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Toyota Camry V50
Toyota Camry V50

Но ведь, даже прицениваясь к почти безупречной Тойоте Camry, нужно знать, на что обратить внимание, какие версии брать и что вас ждет в дальнейшем, если купите себе такую. Об этом и идет речь в статье.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Toyota Camry для нашей страны давно стала эталоном надежности, и поколение V50 – не исключение. Это сказывается и на цене, ибо Camry в нашей подборке – самая возрастная, 2012-2013 годов выпуска. Приятно, что она унаследовала надежность предшественницы. Но кое-какие неприятности у нее есть.

К двигателям это не относится. Базовый двухлитровый атмосферник, может, и не дает хорошей динамики, но с надежностью у него полный порядок. Единственное, что нужно проверить, – это герметичность сальников коленвала.

У старшего двигателя иногда клинит обгонную муфту генератора. Стоит проверить, менялась ли она на модернизированную. А вот автомату, работающему с этим мотором, нужно уделить особое внимание. Если он уже ремонтировался, то лучше выбрать именно этот вариант. Случаи переборки этой коробки у дорестайлинговых машин не редкость, и лучше, если это сделали до вас.

Два важных нюанса по Toyota Camry V50 от эксперта «За рулем»:

  • При осмотре обязательно надо проверить капот и крышку багажника – там может появиться коррозия
  • Материалы интерьера – не самые стойкие к износу. «Сверчки» и скрипы появляются быстро
Toyota Camry V50
Toyota Camry V50

На какие еще бизнес-седаны за 1,5 миллиона рублей стоит обратить внимание и какие именно версии рассматривать – в новой статье «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Toyota и «За рулем»
Количество просмотров 3
14.06.2024
Фото:Toyota и «За рулем»
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-12