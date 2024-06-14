Ресурсный мотор, стойкая подвеска — японский эталон надежности за 1,5 млн рублей
Бизнес-седан за 1,5 млн рублей? Раньше они стоили столько новыми, а сейчас... Но пусть они успели сменить 1-2 владельцев, все же это не бюджетники, а это хотя бы косвенно обещает высокий запас прочности. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассматривает случаи, где эти обещания действительно выполняются.
Но ведь, даже прицениваясь к почти безупречной Тойоте Camry, нужно знать, на что обратить внимание, какие версии брать и что вас ждет в дальнейшем, если купите себе такую. Об этом и идет речь в статье.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
— Toyota Camry для нашей страны давно стала эталоном надежности, и поколение V50 – не исключение. Это сказывается и на цене, ибо Camry в нашей подборке – самая возрастная, 2012-2013 годов выпуска. Приятно, что она унаследовала надежность предшественницы. Но кое-какие неприятности у нее есть.
К двигателям это не относится. Базовый двухлитровый атмосферник, может, и не дает хорошей динамики, но с надежностью у него полный порядок. Единственное, что нужно проверить, – это герметичность сальников коленвала.
У старшего двигателя иногда клинит обгонную муфту генератора. Стоит проверить, менялась ли она на модернизированную. А вот автомату, работающему с этим мотором, нужно уделить особое внимание. Если он уже ремонтировался, то лучше выбрать именно этот вариант. Случаи переборки этой коробки у дорестайлинговых машин не редкость, и лучше, если это сделали до вас.
Два важных нюанса по Toyota Camry V50 от эксперта «За рулем»:
- При осмотре обязательно надо проверить капот и крышку багажника – там может появиться коррозия
- Материалы интерьера – не самые стойкие к износу. «Сверчки» и скрипы появляются быстро
На какие еще бизнес-седаны за 1,5 миллиона рублей стоит обратить внимание и какие именно версии рассматривать – в новой статье «За рулем»!
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.