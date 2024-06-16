Надежный рамный японский внедорожник получил обновленную версию
Isuzu, японский производитель автомобилей, известный своими надежными и выносливыми внедорожниками, наконец-то обновил свой популярный рамный внедорожник MU-X. После четырехлетнего ожидания, он получил не только свежий дизайн, но и множество улучшений в салоне, делающих его еще более привлекательным.
Внешний вид MU-X претерпел значительные изменения. Хотя решётка радиатора сохранила свою узнаваемую форму, она стала более стильной благодаря окраске в цвет кузова, включая верхний «клюв» под линией капота. Вертикальные воздухозаборники в бампере визуально делают автомобиль выше, придавая ему более внушительный вид. Пластик бампера также получил обновление, а узор фонарей теперь напоминает модели Audi. Передняя оптика тоже изменилась, став более агрессивной за счет новой внутренней начинки.
Для любителей спортивного стиля Isuzu предлагает версию RS, которая отличается черным декором, дополнительными вставками в переднем бампере и 20-дюймовыми черными колесами.
Несмотря на то, что архитектура салона осталась прежней, материалы отделки торпедо, дверей и кресел стали более качественными. Топовые версии теперь оснащены цифровой приборной панелью, которая позволяет водителю получать всю необходимую информацию в удобном формате. Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, что делает ее еще более функциональной.
Для повышения безопасности и комфорта внедорожник получил камеры кругового обзора, а также расширенный набор ассистентов, которые работают с помощью камеры, установленной под лобовым стеклом.
Isuzu MU-X доступен с теми же двигателями, что и предыдущая версия. Базовый турбодизель объемом 1.9 литра развивает мощность 150 л. с. и крутящий момент 350 Нм. Трёхлитровый двигатель мощнее – 190 л.с. и 450 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая известна своей надежностью.
Система полного привода типа part-time доступна для внедорожников с трёхлитровым двигателем.
Прием заказов на новый Isuzu MU-X уже начался в Таиланде. Стартовая цена составляет 1,18 млн батов, что эквивалентно 2,9 млн рублей.
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Источник: Carscoops