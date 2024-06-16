Надежный рамный японский внедорожник получил обновленную версию

Дизайн внедорожника Isuzu MU-X стал более современным

Isuzu, японский производитель автомобилей, известный своими надежными и выносливыми внедорожниками, наконец-то обновил свой популярный рамный внедорожник MU-X. После четырехлетнего ожидания, он получил не только свежий дизайн, но и множество улучшений в салоне, делающих его еще более привлекательным.

Isuzu MU-X

Внешний вид MU-X претерпел значительные изменения. Хотя решётка радиатора сохранила свою узнаваемую форму, она стала более стильной благодаря окраске в цвет кузова, включая верхний «клюв» под линией капота. Вертикальные воздухозаборники в бампере визуально делают автомобиль выше, придавая ему более внушительный вид. Пластик бампера также получил обновление, а узор фонарей теперь напоминает модели Audi. Передняя оптика тоже изменилась, став более агрессивной за счет новой внутренней начинки.

Isuzu MU-X

Для любителей спортивного стиля Isuzu предлагает версию RS, которая отличается черным декором, дополнительными вставками в переднем бампере и 20-дюймовыми черными колесами.

Несмотря на то, что архитектура салона осталась прежней, материалы отделки торпедо, дверей и кресел стали более качественными. Топовые версии теперь оснащены цифровой приборной панелью, которая позволяет водителю получать всю необходимую информацию в удобном формате. Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, что делает ее еще более функциональной.

Интерьер Isuzu MU-X

Для повышения безопасности и комфорта внедорожник получил камеры кругового обзора, а также расширенный набор ассистентов, которые работают с помощью камеры, установленной под лобовым стеклом.

Isuzu MU-X доступен с теми же двигателями, что и предыдущая версия. Базовый турбодизель объемом 1.9 литра развивает мощность 150 л. с. и крутящий момент 350 Нм. Трёхлитровый двигатель мощнее – 190 л.с. и 450 Нм. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая известна своей надежностью.

Система полного привода типа part-time доступна для внедорожников с трёхлитровым двигателем.

Прием заказов на новый Isuzu MU-X уже начался в Таиланде. Стартовая цена составляет 1,18 млн батов, что эквивалентно 2,9 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops