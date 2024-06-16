Toyota выпустила обновленную версию недорогого кроссовера

FAW Toyota представила в Китае обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross

В Китае представлена обновленная версия кроссовера Toyota Corolla Cross, произведенного совместным предприятием FAW Toyota. Модель доступна в восьми комплектациях: четыре с бензиновым двигателем и четыре с гибридной силовой установкой.

Toyota Corolla Cross

Обновление коснулось в первую очередь дизайна салона. Материалы отделки стали более качественными, с преобладанием мягких материалов. В топовых версиях медиасистема получила новую платформу Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивающую более плавную и отзывчивую работу. К сожалению, в базовых комплектациях эта функция отсутствует.

Toyota Corolla Cross

Зато все комплектации без исключения получили расширенный набор систем помощи водителю уровня 2+.

Габариты кроссовера составляют 4460 х 1825 х 1620 мм, колесная база — 2640 мм. В оснащении средней комплектации Elite медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и бесключевой доступ, а в версиях подороже есть камера кругового обзора (при этом в базовых версиях нет ни камеры заднего вида, ни даже парковочных датчиков сзади).

Интерьер Toyota Corolla Cross

По капотом 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором, имитирующим 10 передач. Гибридная система оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электромотором, суммарная мощность 196 л.с., вариатор e-CVT. Средний расход гибридной версии, измеренный по методике WLTC, - 4,56 л/100 км.

Двигатель Toyota Corolla Cross

Стоимость бензиновой версии — от 17,7 до 23,15 тыс. долларов, гибрида — от 19 до 25,2 тыс. долларов.

Первым покупателям предлагаются бонусы на сумму 2,6 тыс. долларов.

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Источник: Autohome