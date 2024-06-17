Российская АКП будет востребована отечественными производителями грузовиков

КАМАЗ представил первый прототип автоматической коробки передач

На ЦФ КАМА (дочернем предприятии КАМАЗа) был собран первый прототип автоматизированной коробки передач под рабочим названием А1310. Это событие стало значимым для всего грузового автопрома. Основой для автоматизации коробки передач послужила механическая коробка передач 1310ТО, ранее известная как 9S1310TO.

Другими словами, к серийной 9-ступенчатой механической коробке передач 1310ТО (бывшая ZF 9S1310TO) добавили актуаторы и управляющую электронику.

Все блоки автоматизации, включая программное обеспечение, выпускает российская компания, что обеспечивает высокий уровень локализации для производителей транспортных средств.

Коробка передач была собрана на сборочной линии предприятия и сейчас дорабатывается на ремонтном участке, где специалисты устраняют замечания к конструкции и технологическому процессу.

Испытания новой АКП будут проводиться на автомобиле КАМАЗ-43118, самосвале -65115, тягачах -65116 и -65117, а также на пожарном автомобиле КАМАЗ-63934 поколения К5. Интерес к новому продукту большой, и в перспективе автоматическая коробка передач будет широко использоваться.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ