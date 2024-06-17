Geely Atlas получил полноприводную версию: цены известны

Цены на новый кроссовер Geely Atlas с полным приводом начинаются от 3 399 990 рублей

Официальные дилеры Geely по всей России начали продажи кроссоверов Geely Atlas с полным приводом. Автомобиль, отличающийся эмблемой AWD на двери багажника, доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Независимо от комплектации, новый Geely Atlas предлагает обширный набор современных систем безопасности и электронных помощников для водителя, включая адаптивный круиз-контроль и систему интеллектуального вождения G-Pilot.

Автомобиль оснащен интеллектуальной системой подключаемого полного привода шестого поколения, которая отличается быстрым откликом, высокой точностью распределения крутящего момента и способностью автоматически распределять его между осями в соотношении 50:50.

Помимо стандартных режимов движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный») и Intelligent («Интеллектуальный») – полноприводный Geely Atlas предлагает два дополнительных режима: Offroad («Внедорожный»), подходящий для умеренного бездорожья, и Snow («Снег»), обеспечивающий надежное движение по заснеженным дорогам.

Geely Atlas 4x4 оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбированным мотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 л.с. и агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, которая обеспечивает быстрое и плавное переключение скоростей всего за 0,9 секунды.

Рекомендованная цена на полноприводный Geely Atlas начинается от 3 399 990 рублей за автомобиль в комплектации Luxury; 3 599 990 рублей в комплектации Flagship и 3 699 990 рублей в комплектации Flagship Sport.

По сравнению с моноприводными версиями доплата за полный привод составила 200 тыс. рублей.

В Китае этот кроссовер Geely носит название Boyue L.

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Источник, фото: Geely