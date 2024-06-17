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Ресурс мотора более 400 тыс. км: лучшие надежные недорогие машины с пробегом

Автоэксперт Антюфьев перечислил 5 неубиваемых легковушек за 500 тысяч рублей

Из числа недорогих подержанных машин за 500 тысяч рублей надежностью выделяются Ford Focus и Kia Rio, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

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Он отметил, что главный плюс Focus это надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с МКП и 1,6-литровым двигателем.

Ford Focus
Ford Focus

300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

Также за такую сумму можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Эта модель выделяется высокой ремонтопригодностью. Специалист рекомендует к покупке модификации с 4-ступенчатой АКП и двигателем объемом 1,4 л.

Также можно рассмотреть вариант покупки Skoda Octavia с пробегом более 200 тыс. км. Автомобиль со 102-сильным агрегатом 1.6 л. в сочетании с ручной коробкой передач отличается высокой надежностью.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Mitsubishi Lancer девятого поколения также отличается долговечностью. Ресурс мотора составляет более 400 тыс. км при хорошем уходе. Моторы с чугунными блоками особенно надежны, отметил Антюфьев.

Также он упомянул Renault Logan. Двигатель этой машины очень надежен и часто превосходит срок службы кузова. Ресурс автомобиля составляет свыше 300 тыс. км.

Renault Logan
Renault Logan

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos | Ford | Skoda | Renault
Количество просмотров 1
17.06.2024
Фото:Depositphotos | Ford | Skoda | Renault
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