Ресурс мотора более 400 тыс. км: лучшие надежные недорогие машины с пробегом
Из числа недорогих подержанных машин за 500 тысяч рублей надежностью выделяются Ford Focus и Kia Rio, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.
Он отметил, что главный плюс Focus это надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с МКП и 1,6-литровым двигателем.
Также за такую сумму можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Эта модель выделяется высокой ремонтопригодностью. Специалист рекомендует к покупке модификации с 4-ступенчатой АКП и двигателем объемом 1,4 л.
Также можно рассмотреть вариант покупки Skoda Octavia с пробегом более 200 тыс. км. Автомобиль со 102-сильным агрегатом 1.6 л. в сочетании с ручной коробкой передач отличается высокой надежностью.
Mitsubishi Lancer девятого поколения также отличается долговечностью. Ресурс мотора составляет более 400 тыс. км при хорошем уходе. Моторы с чугунными блоками особенно надежны, отметил Антюфьев.
Также он упомянул Renault Logan. Двигатель этой машины очень надежен и часто превосходит срок службы кузова. Ресурс автомобиля составляет свыше 300 тыс. км.
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Источник: «Российская газета»