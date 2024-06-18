#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортАвтокредитНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Pegas
18 июня
Этот новый бюджетный «кореец» с надежным мотором и АКП приятно подешевел в РФ
В России привезли новые седаны Kia Pegas по...
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
18 июня
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
Whatcar.com: Ford Fiesta и Skoda Fabia стали...
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
18 июня
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
Компания Volvo сняла с производства седан S60...

Максим Соколов: АВТОВАЗ не может конкурировать с «прикручиванием шильдиков и колес»

Глава АВТОВАЗа рассказал о неравных условиях конкуренции с китайским автопромом

Российский автопром и китайский, который сейчас осуществляет экспансию на рынке РФ, находятся в неравных условиях, в очередной раз напомнил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

У китайских производителей есть ряд преимуществ, включая более низкую стоимость автокомпонентов, низкую ключевую ставку в Китае и отсутствие санкций.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Все меры поддержки, как фискальные, так и нефискальные, государство должно направить на производство высоколокализованной продукции. Это касается не только бренда Lada, но и других автопроизводителей, включая китайских. Например, мы видим, что Haval активно локализует производство, и такую конкуренцию на АВТОВАЗе приветствуют.

«Но когда мы конкурируем с прикручиванием шильдиков и колес, я могу ответственно заявить, что мы находимся в неравных конкурентных условиях», – подчеркнул топ-менеджер.

Максим Соколов отметил, что китайский рынок составляет 30 млн шт., на которые приходится стоимость автокомпонентов, в то время как российский насчитывает всего 500 тыс. авто. Соответственно, себестоимость одного и того же компонента, произведенного для рынка в 30 миллионов и 500 тысяч автомобилей, в Китае будет гораздо ниже.

Кроме того, китайские производители могут позволить себе делать большие скидки, что представляет собой опасный сигнал. Благодаря этому они проникают в сегмент АВТОВАЗа. В ценовой нише до 1,5 млн рублей присутствуют одна-две марки из Китая, включая официальный и серый импорт, а в сегменте до 2 млн рублей – уже десятки моделей.

Президент АВТОВАЗа рассказал о ситуации у дилеров с ценами на Lada

Соколов также затронул такую меру господдержки, как госзакупки. Например, в утвержденном перечне автомобилей для госзаказа фигурируют модели Kaiyi и Citroen, но эти автомобили нельзя считать полностью российскими. Hyundai давно ушел из России, и производство из оставшихся компонентов не должно поддерживаться госорганами, хотя это и происходит.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:коллаж «За рулем»
Количество просмотров 1
18.06.2024
Фото:коллаж «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0