Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей

Компания Volvo сняла с производства седан S60 из-за низких продаж

Volvo заявила о прекращении производства модели S60, которая выпускалась более 20 лет на заводе в Южной Каролине. Известно, что последний автомобиль будет собран в июне 2024 года. В последние три года продажи этой модели были низкими и падали.

В S60 компания наладит на заводе производство электромобиля Volvo EX90.

Volvo S60

Новинка оснащена двумя электромоторами на передней и задней осях. Мощность машины в версии Twin Motor Performance составляет 517 л.с. Запас хода равен 600 км. В будущем ожидаются еще более мощные версии.

У семиместного Volvo EX90 имеется широкий набор систем активной безопасности, в том числе камеры, радары и лидар, контролирующих пространство вокруг автомобиля. EX90 может самостоятельно менять полосу движения.

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Источник: motor1.com