#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортАвтокредитНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Pegas
18 июня
Этот новый бюджетный «кореец» с надежным мотором и АКП приятно подешевел в РФ
В России привезли новые седаны Kia Pegas по...
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
18 июня
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
Whatcar.com: Ford Fiesta и Skoda Fabia стали...
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
18 июня
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
Компания Volvo сняла с производства седан S60...

Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей

Компания Volvo сняла с производства седан S60 из-за низких продаж

Volvo заявила о прекращении производства модели S60, которая выпускалась более 20 лет на заводе в Южной Каролине. Известно, что последний автомобиль будет собран в июне 2024 года. В последние три года продажи этой модели были низкими и падали.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В S60 компания наладит на заводе производство электромобиля Volvo EX90.

Volvo S60
Volvo S60

Автомобиль по цене кухни? — это возможно!

Новинка оснащена двумя электромоторами на передней и задней осях. Мощность машины в версии Twin Motor Performance составляет 517 л.с. Запас хода равен 600 км. В будущем ожидаются еще более мощные версии.

У семиместного Volvo EX90 имеется широкий набор систем активной безопасности, в том числе камеры, радары и лидар, контролирующих пространство вокруг автомобиля. EX90 может самостоятельно менять полосу движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: motor1.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Volvo
18.06.2024
Фото:Unsplash | Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0