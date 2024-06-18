Российские дилеры начали получить новую модель BelGee

БелДжи начал поставки в Россию компактных кроссоверов BelGee X70

Белорусский производитель СЗАО «БелДжи» начал поставки в Россию новой модели – компактного кроссовера BelGee X70. Об этом заявил в свежем интервью генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.

«Мы определились с дистрибьютором в соседней стране: им стала новая компания «Слава Моторс». Уже подписаны соответствующие договоры и произведены первые поставки машин. Фирма будет осуществлять сервисное обслуживание, как и предыдущий партнер — Geely Motors. При этом она ищет новых дилеров, которые станут предлагать только марку BelGee. По предварительным данным, уже согласовано и подписано более 80 дилерских договоров. Пока в РФ отгружаются кроссоверы Х50, в июне постепенно начали отгружать и Х70», – сообщил Свидерский.

Он добавил, что с завода «БелДжи» начиная с 1 июля будут отгружаться только машины бренда BelGee – Х50 и Х70, а вот машины Geely теперь будут поставляться в РФ напрямую из Китая, минуя промежуточное звено в виде белорусского «БелДжи».

BelGee X70

Напомним, Х50 и Х70 – это фактически Geely Coolray и Geely Atlas Pro в предыдущий итерациях. Когда в РФ появился Х50, оригинальный Geely Coolray начал поставляться в обновленном виде и с несколько подросшей ценой.

BelGee X70

За год, что минул с начала производства BelGee X50, белорусский завод продал в Россию 14 343 кроссоверов BelGee X50, а в самой РБ – всего 2279 единиц.

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Источник: av.by, Автопоток