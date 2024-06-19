Парковочный квест: водители жалуются, что им негде оставлять машины

Эксперты «Росгосстраха» выяснили, что у 57% россиян сейчас проблемы с парковкой

Автовладельцы по всей России часто сталкиваются с дефицитом бесплатных парковочных мест, причем это касается не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов. По результатам опроса СК «Росгосстрах», более половины россиян (57%) сообщают, что в их районе крайне трудно найти свободное место для парковки, а иногда это и вовсе невозможно.

Несмотря на это, 61% россиян продолжают оставлять свои автомобили во дворах или на улицах. Лишь 10% участников опроса имеют собственные гаражи, 8% используют крытые парковки, а 21% озабочены безопасностью своих автомобилей и предпочитают платные охраняемые стоянки.

Покупка парковочного места

Исследование также показало, что две трети (66%) опрошенных не покупали парковочные места и не планируют это делать. Те же, кто приобрел постоянное место для своего авто, в основном потратили на него от 100 до 300 тысяч рублей — такой диапазон указали 40% респондентов. 13% заплатили за парковочное место 300-500 тысяч рублей, столько же — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Для 34% покупка гаража или парковочного места обошлась в 1-3 миллиона рублей.

Большинство россиян (73%) смогли купить машиноместо без помощи банков, полагаясь на собственные средства, остальные прибегли к кредиту.

Чем недовольны?

Россияне нередко выражают недовольство по поводу доступности парковочных мест в спальных районах. Каждый пятый (22%) респондент утверждает, что возле его дома парковаться невозможно, а 36% отмечают трудности с быстрым поиском свободного места. Еще 18% считают, что ситуация в целом приемлемая, но могла бы быть лучше. Лишь четверть (24%) опрошенных не сталкиваются с проблемами при поиске бесплатных парковочных мест в своих жилых районах.

Сегодня на рынке аренды машино-мест настоящий бум — цены в некоторых регионах подскочили на 20%.