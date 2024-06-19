В Минздраве оценили идею запретить пенсионерам управлять автомобилем

Минздрав прокомментировал идею запретить людям старше 70 лет водить машину

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Он отметил, что возраст человека не является критерием, который может влиять на способность управлять машиной.

Кузнецов напомнил, что оценку этого состояния проводит специальная медкомиссия, и «все требования четко регламентированы».

Запретить россиянам старше 70 лет водить машину ранее предложили участники движения «Ветераны России». В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому пожилым водителя необходимо проходить внеочередные, более строгие медосмотры.

При успешном прохождении граждан старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий период.

Участники организации предложили МВД РФ выдавать права только гражданам с 18 до 70 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

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Источник: РИА Новости