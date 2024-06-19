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В Минздраве оценили идею запретить пенсионерам управлять автомобилем

Минздрав прокомментировал идею запретить людям старше 70 лет водить машину

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Он отметил, что возраст человека не является критерием, который может влиять на способность управлять машиной.

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Кузнецов напомнил, что оценку этого состояния проводит специальная медкомиссия, и «все требования четко регламентированы».

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Запретить россиянам старше 70 лет водить машину ранее предложили участники движения «Ветераны России». В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому пожилым водителя необходимо проходить внеочередные, более строгие медосмотры.

При успешном прохождении граждан старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий период.

Участники организации предложили МВД РФ выдавать права только гражданам с 18 до 70 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: РИА Новости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:freepik / senivpetro
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