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Можно ли смешивать моторные масла при доливе
19 июня
Можно ли смешивать моторные масла при доливе
Автоэксперт Родионов рассказал, когда можно...

Можно ли смешивать моторные масла при доливе

Автоэксперт Родионов рассказал, когда можно смешивать моторные масла

Смешивание разных моторных масел может привести к поломке мотора, рассказал директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По его словам, основной риск при смешивании в том, что возможна химическая реакция между присадками. Последствием может быть выпадение осадка, вспенивание и прочие нежелательные явления. Происходит это не сразу, но впоследствии ведет к дорогостоящему ремонту двигателя, рассказал специалист.

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Также он отметил, что если используемое масло сделано не на основе полиальфаолефинов, а, например, полиэфира или силикона, то с другим его смешивать недопустимо.

Однако смешать масла можно в экстренных случаях. Например, если резко упал уровень. Но при первой появившейся возможности жидкость придется поменять.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / rawpixel.com
19.06.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
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