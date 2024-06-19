Можно ли смешивать моторные масла при доливе

Автоэксперт Родионов рассказал, когда можно смешивать моторные масла

Смешивание разных моторных масел может привести к поломке мотора, рассказал директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По его словам, основной риск при смешивании в том, что возможна химическая реакция между присадками. Последствием может быть выпадение осадка, вспенивание и прочие нежелательные явления. Происходит это не сразу, но впоследствии ведет к дорогостоящему ремонту двигателя, рассказал специалист.

Также он отметил, что если используемое масло сделано не на основе полиальфаолефинов, а, например, полиэфира или силикона, то с другим его смешивать недопустимо.

Однако смешать масла можно в экстренных случаях. Например, если резко упал уровень. Но при первой появившейся возможности жидкость придется поменять.

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Источник: Российская газета