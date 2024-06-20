Белоруссия увеличила закупки Zeekr с русифицированной мультимедиа

СМИ: Zeekr запретил продавать свои машины в Россию

Китайские автомобильные дилеры получили официальное уведомление от компании Zeekr о полном запрете на продажу автомобилей этой марки в России после 30 июня, сообщают источники. Причины этого решения и возможные санкции за его нарушение не указаны. Примечательно, что бренд Zeekr официально не представлен в России.

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Несмотря на отсутствие официальных поставок, с 2023 года Zeekr лидирует по продажам среди электромобилей на российском рынке. Согласно данным «Автостата», за период с января по май в России было продано 4 тысячи электромобилей Zeekr, а за весь прошлый год — 3,7 тысячи.

Zeekr является частью автоконцерна Geely. Этот бренд премиальных электромобилей был создан в Китае в 2021 году и сейчас активно расширяет своё присутствие на международных рынках. Возможно, запрет на продажи связан с попыткой избежать санкций за торговлю в России.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Еще в декабре 2023 года я рассказывал после российско-китайской конференции, что Geely не планирует официально выводить марку Zeekr на российский рынок.

Теперь это решение закреплено еще и суровым запретом на торговлю. Слишком многое связывает бренд Zeekr с западными рынками.

Но у нас Zeekr не исчезнет. Везти машины можно и через другие страны. Та же Белоруссия вдруг стала покупать много Зикров с русифицированной мультимедиасистемой – куда им столько?

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Источники: «АвтоВзгляд», «Коммерсант» и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram