150-сильный знакомый надежный «немец» вернулся в РФ и подешевел на ₽400 тысяч

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Дилеры привезли в Россию новые Volkswagen Tiguan по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Volkswagen Tiguan теперь поставляют в РФ в версиях для Китая. Цены на него на одном из классифайдов сейчас начинаются от 3 238 448 рублей, а в мае аналогичные авто стоили 3 687 756 рублей. То есть, Tiguan подешевел более чем на 400 тысяч рублей.

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За 3 238 448 рублей новый «китайский» Tiguan L 2023 г. в. привезет под заказ дилер из Благовещенска. Цена указана по курсу валют на день публикации объявления, при этом в нее входят утильсбор, «растаможка» и все документы, необходимые для постановки на учет.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

Предлагается переднеприводная версия 300TSI 2WD Intelligent Edition, пятиместный автомобиль оснащен 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором TSI, сопряженным с 7-ступенчатым «роботом» DSG. У Tiguan двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и прочие опции.

Более мощную полноприводную модификацию с 2,0-литровым 245-сильным турбомотором можно заказать, например, во Владивостоке за 3 890 000 рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Volkswagen
20.06.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+57