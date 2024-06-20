В продажу вышел новый 7-местный 156-сильный «китаец» дешевле 1,5 млн рублей

В КНР состоялась премьера нового кроссовера Jetour X70 Plus Champion Edition Max+

В КНР дебютировал новый кроссовер Jetour X70 Plus Champion Edition Max+. Автомобиль доступен как в 5-местной, так и в 7-местной конфигурации по цене от 128 900 до 131 900 юаней (1,4-1,5 млн рублей по текущему курсу).

Габариты новой модели 4749*1900*1720 мм при колесной базе 2745 мм. Автомобиль отличает агрессивная передняя часть с массивной решеткой радиатора, объединенными между собой задними фонарями и двумя сдвоенными выхлопными патрубками.

Jetour X70 Plus

Кроссовер получил мульти-руль, 10,25-дюймовый интеллектуальный двойной ЖК-дисплей и большую панорамную крышу с люком. Салон отделан качественной эко-кожей.

Под капотом новинки 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. и 230 Нм максимального крутящего момента, сочетающийся с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Jetour X70 Plus

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: ITHome