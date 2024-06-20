Россиянам рассказали о нюансах выбора мотоцикла для начинающих
Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко перечислил нюансы выбора мотоцикла для новичков. По его словам, лучше будет начать с туристических мотоциклов. Они больше подойдут для невысоких людей, а «эндуро» – для высоких. Обязательным элементом оборудования являются система стабилизации и ABS, которые помогут справиться с нештатной ситуацией при нехватке опыта.
Потапенко пояснил, что лучше всего начать с управления мотоциклом средней мощности. Идеальным стартом будет современный мотоцикл с мотором объемом от 400 кубических сантиметров и обязательно с ABS. Среди моделей он отметил KTM Duke 390, CFMoto, Bajaj Dominar 400 и китайские Voge.
Мотоциклы от BMW, Ducati или KTM мощностью под 100 л.с. также можно приобрести, поскольку они оборудованы прогрессивными ассистентами и режимами управления.
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Источник: Известия