Россиянам рассказали о нюансах выбора мотоцикла для начинающих

Эксперт Потапенко рассказал, какой мотоцикл лучше купить новичкам

Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко перечислил нюансы выбора мотоцикла для новичков. По его словам, лучше будет начать с туристических мотоциклов. Они больше подойдут для невысоких людей, а «эндуро» – для высоких. Обязательным элементом оборудования являются система стабилизации и ABS, которые помогут справиться с нештатной ситуацией при нехватке опыта.

Потапенко пояснил, что лучше всего начать с управления мотоциклом средней мощности. Идеальным стартом будет современный мотоцикл с мотором объемом от 400 кубических сантиметров и обязательно с ABS. Среди моделей он отметил KTM Duke 390, CFMoto, Bajaj Dominar 400 и китайские Voge.

Мотоциклы от BMW, Ducati или KTM мощностью под 100 л.с. также можно приобрести, поскольку они оборудованы прогрессивными ассистентами и режимами управления.

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Источник: Известия