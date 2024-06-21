Многорычажная подвеска, АКП: в России появился новый дешевый компактный «китаец»

Представлен китайский кроссовер российской сборки Forthing T5 за ₽1,9 млн

Официальный дистрибьютор автомобилей Forthing в России Ixen Motors Rus объявил цены на кроссовер Forthing T5 калининградской сборки. Благодаря локализации автомобиль подешевел на 400 тыс. рублей и теперь стоит от 1,9 млн рублей.

Модель предлагается в единственной комплектации. Ее полный состав пока не раскрывается, но дистрибьютор обещает, что она будет богаче, чем у конкурентов, таких как, например, Geely Coolray, Changan CS35 Plus. Среди прочего Forthing T5 получил бесключевой доступ, электропривод двери багажника, задние датчики парковки и так далее.

Forthing T5

Под капотом автомобиля 1,5-литровый, основанный на технологиях Mitsubishi бензиновый турбомотор 4J15T, который развивает 144 л.с. и 215 Нм крутящего момента и работает, в том числе, на 92-м бензине. В паре с ним работает 6-ступенчатая классическая АКП.

Важное техническое отличие Forthing T5 от переднеприводных конкурентов – наличие задней многорычажной подвески.

Forthing T5

По габаритам автомобиль также превосходит многих конкурентов. Его размеры – 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм. Это заметно больше, чем у вышеупомянутых Geely Coolray и Changan CS35 Plus.

Forthing T5

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

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Источник: «Российская газета»