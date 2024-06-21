#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Многорычажная подвеска, АКП: в России появился новый дешевый компактный «китаец»

Представлен китайский кроссовер российской сборки Forthing T5 за ₽1,9 млн

Официальный дистрибьютор автомобилей Forthing в России Ixen Motors Rus объявил цены на кроссовер Forthing T5 калининградской сборки. Благодаря локализации автомобиль подешевел на 400 тыс. рублей и теперь стоит от 1,9 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Модель предлагается в единственной комплектации. Ее полный состав пока не раскрывается, но дистрибьютор обещает, что она будет богаче, чем у конкурентов, таких как, например, Geely Coolray, Changan CS35 Plus. Среди прочего Forthing T5 получил бесключевой доступ, электропривод двери багажника, задние датчики парковки и так далее.

Forthing T5
Forthing T5

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

Под капотом автомобиля 1,5-литровый, основанный на технологиях Mitsubishi бензиновый турбомотор 4J15T, который развивает 144 л.с. и 215 Нм крутящего момента и работает, в том числе, на 92-м бензине. В паре с ним работает 6-ступенчатая классическая АКП.

Важное техническое отличие Forthing T5 от переднеприводных конкурентов – наличие задней многорычажной подвески.

Forthing T5
Forthing T5

По габаритам автомобиль также превосходит многих конкурентов. Его размеры – 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм. Это заметно больше, чем у вышеупомянутых Geely Coolray и Changan CS35 Plus.

Forthing T5
Forthing T5

Ранее «За рулем» сообщал, что новый недорогой семейный «японец» с АКП, клиренсом 185 мм и очень надежным мотором появился в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4186
21.06.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0