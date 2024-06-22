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Полет над «лежачими полицейскими»: что-то сделали не так

Неправильно установленные «лежачие полицейские» стали проблемой для жителей района

«Лежачие полицейские» служат для замедления транспортных средств, но эти два близко расположенных препятствия буквально подбрасывают легковые автомобили, внедорожники и грузовики в воздух.

Это конкретное место стало вирусным дорожным препятствием. Владелец американского канала «Олимпиада по лежачим полицейским"» почти год делится видео, на которых транспортные средства пролетают через два «лежачих полицейских» перед его домом. Почему кто-то решил разместить их так близко друг к другу, неизвестно, но кадры получились интересные.

Многие водители приближаются к первому «полицейскому» на слишком высокой скорости, затем сталкиваются со вторым и подпрыгивают в воздух. Различные автомобили и даже полицейские машины попадают в ловушку, получая набольшие повреждения. Летят искры, когда днище автомобилей соприкасается с неровностью на дороге, а передние и задние бамперы деформируются от скачков.


Впрочем, владелец канала утверждает, что за 11 лет проживания напротив этих «полицейских» он не видел вызванных ими серьезных аварий. Однако представленные кадры поднимают важный вопрос о конструкции дорожных препятствий.


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Слишком крутые, высокие или близко расположенные «лежачие полицейские» могут не только повредить транспортные средства, но и создать опасность для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, они вызывают шумовое загрязнение и неудобства для жителей.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
Количество просмотров 126
22.06.2024
Фото:YouTube
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