Поймали с раками: в машине ехали тысячи членистоногих (видео)

Башкирская полиция задержала водителя, перевозившего более 8 тысяч раков

В Краснокаменском районе Башкортостана полиция пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов. Инспекторы остановили на трассе машину, водитель которой перевозил более восьми тысяч раков, не имея на то разрешающих документов. Дальнейший розыск привел к предполагаемому продавцу живого груза – 35-летнему жителю города Агидель. Выяснилось, что он ставил раколовки на озере Лабода.

«Он выловил порядка 300 килограммов раков и продал их. Ущерб превысил 900 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли у мужчины более тысячи раколовок, резиновую лодку и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Раки были выпущены в естественную среду в реку Белая», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Против продавца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, фигурант находится под обязательством о явке. Подробностей о водителе, перевозившем раков, не приводится.

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Источник: МВД Медиа