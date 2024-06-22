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Новейший внедорожник Tank получил очень важное обновление: известны подробности

GWM выпустила обновление прошивки для Tank 700 Hi4-T, добавляющее важные функции

Tank 700 Hi4-T получил первое важное обновление прошивки, расширяющее функциональность и делающее его еще более привлекательным для покупателей.

Внедорожник теперь идеально интегрируется с вашим смартфоном. Доступны три способа подключения: HiCar, ICCOA и DLNA, обеспечивающие бесшовную работу с телефонами Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и многими другими.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T
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Инновационное приложение «Дорожная книга» предлагает оптимальные маршруты для беспилотного вождения, позволяет записывать вашу собственную траекторию движения, редактировать и создавать дорожные книги после поездки, а также делиться ими с друзьями.

Tank 700 Hi4-T автоматически подбирает оптимальные настройки для любого типа бездорожья, включая снег, грязь и песок. На экране вы будете видеть информацию о дорожном покрытии, включая его 3D-модель. Также Tank 700 Hi4-T предлагает доступ к приложению QQ Music.

Tank 700 Hi4-T
Tank 700 Hi4-T

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Модель Tank 700 Hi4-T была выпущена в феврале этого года. С мощностью в 385 кВт Tank 700 Hi4-T разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд. Система «пневмоподвеска класса люкс на миллион» включает в себя закрытые пневморессоры и электромагнитную амортизацию CDC. Внедорожник оснащен съемным электронным стабилизатором поперечной устойчивости с увеличенным максимальным ходом. Это позволяет Tank 700 Hi4-T преодолевать самые сложные препятствия.

Аккумуляторный блок выдерживает вибрации и удары, в три раза превышающие национальные стандарты. Он защищен новыми изоляционными материалами аэрокосмического класса и, как утверждается, выдерживает высокие температуры до 1200 °С.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 119
22.06.2024
Фото:CarNewsChina
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