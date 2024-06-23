Поймали мошенников, похитивших 16 автомобилей (видео)

В Краснодаре задержали организатора и двух участников группы автомошенников

Сотрудники угрозыска Краснодара совместно с городской полицией при силовой поддержке Росгвардии задержали организатора и двух участников группы автомобильных мошенников. Известно, что мужчины зарегистрировали автосалон и начали предлагать владельцам продающихся машин помощь в поиске покупателей.

Схема была такова: злоумышленники сообщали клиентам, что покупатель из другого региона готов выплатить 5% в качестве задатка, а позже передать оставшуюся сумму через представителя компании.





«Сделки проводились в арендованных офисах, которые сообщники регулярно меняли, как и название своей организации. После заключения с автовладельцем договора комиссии ему выплачивался обещанный аванс. Он в свою очередь передавал мошенникам документы и ключи от машины в надежде в скором времени получить оставшуюся сумму. Однако ни один собственник деньги от продажи транспортного средства так и не получил. Автомобили им никто не вернул», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Получив автомобиль, аферисты продавали его за половину рыночной стоимости перекупам в разные регионы РФ. За два месяца такой деятельности они «увели» 16 автомобилей и получили около 10 миллионов рублей выгоды… Сейчас все трое находятся под стражей. Идет следствие, которое может выявить других соучастников и новые эпизоды похищения автомобилей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: МВД Медиа