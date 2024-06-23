По этой причине переключать коробку на нейтралку не стоит даже на остановках

Эксперт Васильев объяснил, для чего служит нейтраль в автомате

Нейтральная передача в АКП является неким предохранителем, который страхует водителя от случайных переключений, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Он пояснил, что порядок работы АКП должен исключать случайные переключения между задним и передним ходом. В классических коробках это можно сделать без участия нейтрали. В этом случае срабатывает механическая защита, исключающая повреждение АКП.

У более современных автоматов, в которых реализован режим управления Shift by Wire, переключиться, минуя «нейтраль», уже нельзя, рассказал специалист.

В случае с АКП возможностей использовать нейтральную передачу крайне мало. Она может использоваться для буксировки машины на короткие расстояния либо при аварии.

Переключать коробку на нейтралку не стоит даже на остановках, поскольку эта манипуляция никак не влияет на износ агрегата и не экономит бензин, подытожил эксперт.

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Источник: «Прайм»