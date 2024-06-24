Россиянам рассказали, какие кроссоверы ломаются чаще всего

Эксперт Антюфьев перечислил самые ненадежные кроссоверы с пробегом в России

Среди б/у кроссоверов самыми проблемными являются модели Land Rover Discovery и Peugeot 3008, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

По его словам, Land Rover Discovery 2004-2017 г. в. отличается многочисленными неисправностями, среди которых неполадки с мотором, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Очень часто владельцы жалуются на утечку масла.

У Peugeot 3008 (2013-2019) чаще всего выходят из строя выхлопная система, подвеска, аккумулятор, электрика, двигатель, топливная система.

У Land Rover Discovery Sport (2014-н.в.) есть проблемы с системой охлаждения двигателя, а также с коррозией кузова. У Range Rover Evoque (2011-2019) часто наблюдаются неполадки с электрикой, кондиционером, выхлопной системой и трансмиссией.

Также среди проблемных кроссоверов эксперт назвал Nissan X-Trail (2014-2021). Чаще всего в этой машине ломаются кондиционер, аккумулятор, тормоза, электрика, мотор и трансмиссия.

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Источник: «Российская газета»