Продажи люксовых авто в России снова падают

«Автостат»: продажи люксовых машин в России упали на 22% за 14 месяцев

По итогам мая 2024 года в РФ своих покупателей нашли 38 новых автомобилей сегмента luxury, что на 22% меньше, чем в том же месяце 2023 года. От года к году продажи упали впервые за последние 14 месяцев.

Ранее падение продаж в этом сегменте фиксировалось лишь в марте 2023 года (-42%), а с апреля прошлого года и по апрель нынешнего наблюдался рост (за исключением января текущего года, когда объемы остались на уровне января 2023 г).

Самыми популярными среди премиальных брендов в мае стали Bentley Bentayga (продано 11 шт.), Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan (продано по 6 и 5 шт.).

С января по май продажи автомобилей сегмента luxury составили 230 штук, что на 24% больше, чем в январе—мае 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: аналитическое агентство «Автостат»