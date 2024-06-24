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Эксперт рассказал, как часто нужно мыть машину, чтобы избежать ржавчины

Юрий Урюков: Вполне достаточно мыть автомобиль один-два раза в неделю

Мнения водителей о том, как часто нужно мыть машину, расходятся: одни считают, что это нужно делать ежедневно, другие опасаются, что частое мытье может привести к ржавчине.

В российских климатических условиях автомобили ежедневно подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Камни, грязь и песок с дороги бьют по кузову, постепенно разрушая лакокрасочное покрытие. Зимой вред наносят противогололедные реагенты. Кроме того, на кузове периодически появляются мелкие царапины.

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Чем грязнее машина, тем больше вероятность, что ее кузов начнет ржаветь. Самый простой способ предотвратить коррозию – регулярная мойка автомобиля.

Мытья один-два раза в неделю вполне достаточно. Если машина долго стоит на стоянке, можно мыть реже. Но если вы часто ездите по бездорожью, мойте машину каждый день, рекомендует автоэксперт Юрий Урюков из Московского политехнического университета.

Старая грязь отмывается сложнее. Иногда на автомойках говорят, что «грязь въелась в кузов», что означает необходимость приложить больше усилий для ее удаления.

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Летом регулярная мойка помогает убрать следы от листьев, почек и сока деревьев, особенно в период цветения, когда они содержат много эфирных масел и смолы.

На солнце эта смесь проникает в слой лака, иногда оставляя пятна, которые невозможно оттереть. Особенно страдают белые автомобили. Птичий помет также может разрушить краску, если его вовремя не удалить.

Для лакокрасочного покрытия безопаснее всего бесконтактная мойка, при которой вода под давлением смывает грязь, и исключается риск попадания в губку песчинок, которые могут поцарапать кузов.

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Источник: NEWS.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
24.06.2024
Фото:Unsplash
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