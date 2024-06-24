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Российские умельцы поразили американскую публику уникальной копией кабриолета

В США восхитились потрясающей копией кабриолета Maybach 6 на базе Mercedes SL500

Переделку российских специалистов американские СМИ назвали «потрясающим» проектом, восхитившись мастерством ручной работы умельцев из Нижнего Новгорода при создании из старого Mercedes-Benz SL 500 R230 копии Vision Mercedes-Maybach 6.

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Журналисты по достоинству оценили аккуратно сделанную кастомную оптику, многоспицевые диски, а также соблюденные пропорции и салон из кожи кремового цвета. Примечательно, что Vision 6 так и не пошел в серию, этот факт делает нижегородский автомобиль уникальным вдвойне.

«Эта потрясающая копия кабриолета Maybach 6 построена на базе Mercedes SL 500 поколения R230 и претерпела комплексные модификации кузова, которые преобразили его и сделали непохожим ни на один другой Mercedes на дороге», – с восхищением пишут американские СМИ.

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Всю передняя часть автомобиля отремонтировали с использованием деталей ручной работы, и Maybach получил большую хромированную решетку радиатора с вертикальными планками, как у оригинального концепта. Также у него узкие фары, а на капоте красуется шильдик Mercedes-Benz.

Шикарный «Майбах» в королевском синем цвете ездит по нижегородским дорогам с «красивыми» номерами 777.

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Источник: carscoops.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Соцсети
24.06.2024
Фото:Соцсети
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