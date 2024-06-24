#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
24 июня
Как за счет «серых» автомехаников пополнить бюджет — экономист назвал способ
Экономист Беляев объяснил, как вывести...
Интерьер Subaru Forester
24 июня
Дилеры переписали цены на самый надежный кроссовер в РФ: сколько он теперь стоит
В России резко изменилась стоимость нового...
Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох
24 июня
Новым моделям этой марки могут дать прежние культовые названия — но есть подвох
Mitsubishi хочет возродить культовые названия...

По бездорожью с максимальным комфортом: в продаже появился 254-сильный кроссовер

В Китае начались продажи ограниченной серии Jetour Traveller Silver Dragon Wings

На китайский рынок вышла модифицированная версия модели кроссовера Jetour Traveller Silver Dragon Wings, созданного на базе оригинального Jetour Traveler. Автомобиль выпустили ограниченной серией в 30 экземпляров по цене 30 тыс. долларов (примерно 2,6 млн рублей по актуальному курсу).

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По словам производителя, автомобиль идеально подходит для использования на бездорожье. Рестайлинговый Jetour Traveller Silver Dragon Wings отличается внешне: его передняя часть оснащена усиленным бампером, а логотип бренда теперь располагается на капоте. Новинка получила 20-дюймовые диски и вездеходные шины 255/55 R20.

Jetour Traveller Silver Dragon Wings
Jetour Traveller Silver Dragon Wings

Китайский б/у кроссовер за 2 млн рублей — что с ним не так

На крыше установили многофункциональную платформу, а также двухступенчатые трапы. Интерьер салона сохранил Т-образную компоновку с большим подвесным центральным экраном управления, автомобиль оснастили чипом Qualcomm Snapdragon 8155, он поддерживает OTA-обновления. Планируется запустить тематические приложения, включая 3D-интерфейс и различные игры.

Jetour Traveller Silver Dragon Wings
Jetour Traveller Silver Dragon Wings

Под капотом стоит двигатель объемом 2,0 л, он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT, мощность – 254 л.с. с пиковым крутящим моментом 390 Нм. Также у новинки есть спутниковая приставка, детское кресло, палатка на крыше и другие полезные аксессуары.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ixbt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
24.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0