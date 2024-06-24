По бездорожью с максимальным комфортом: в продаже появился 254-сильный кроссовер

В Китае начались продажи ограниченной серии Jetour Traveller Silver Dragon Wings

На китайский рынок вышла модифицированная версия модели кроссовера Jetour Traveller Silver Dragon Wings, созданного на базе оригинального Jetour Traveler. Автомобиль выпустили ограниченной серией в 30 экземпляров по цене 30 тыс. долларов (примерно 2,6 млн рублей по актуальному курсу).

По словам производителя, автомобиль идеально подходит для использования на бездорожье. Рестайлинговый Jetour Traveller Silver Dragon Wings отличается внешне: его передняя часть оснащена усиленным бампером, а логотип бренда теперь располагается на капоте. Новинка получила 20-дюймовые диски и вездеходные шины 255/55 R20.

Jetour Traveller Silver Dragon Wings

На крыше установили многофункциональную платформу, а также двухступенчатые трапы. Интерьер салона сохранил Т-образную компоновку с большим подвесным центральным экраном управления, автомобиль оснастили чипом Qualcomm Snapdragon 8155, он поддерживает OTA-обновления. Планируется запустить тематические приложения, включая 3D-интерфейс и различные игры.

Jetour Traveller Silver Dragon Wings

Под капотом стоит двигатель объемом 2,0 л, он работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DCT, мощность – 254 л.с. с пиковым крутящим моментом 390 Нм. Также у новинки есть спутниковая приставка, детское кресло, палатка на крыше и другие полезные аксессуары.

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Источник: ixbt.com