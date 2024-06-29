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Пожилая женщина на Тойоте въехала в припаркованную Мазду (видео)

В Красноярске задержали нетрезвую 63-летнюю женщину за рулем, совершившую ДТП

В отделение ДПС в Красноярске поступило обращение, в котором говорилось, что управлявшая малолитражкой Toyota Passo женщина въехала в припаркованный автомобиль Mazda. По виду женщина была не вполне трезва.

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«Прибывшие по указанному адресу автоинспекторы выяснили, что за рулем находилась 63-летняя местная жительница. После многократных безуспешных попыток пройти процедуру освидетельствования при помощи алкотестера женщину доставили в наркологический диспансер», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Уже в медучреждении состояние алкогольного опьянения было установлено – прибор показал 1,01 мг/л, это более 2 промилле. В отношении правонарушительницы был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, машину отправили на штрафстоянку…

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
29.06.2024
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