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Стало известно, как в России отзывают иномарки в условиях западных санкций

Росстандарт: зарубежные производители до сих пор шлют данные об отзывах машин

Зарубежные автопроизводители до настоящего времени присылают в Росстандарт данные об отзывных кампаниях своих транспортных средств. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного защите прав потребителей при покупке автомобилей.

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Отвечая на вопрос, каким образом Росстандарт получает информацию об отзывных кампаниях автопроизводителей, покинувших российский рынок, начальник отдела методологии государственной надзорной деятельности и аналитики управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Гамид Махаев рассказал, что Росстандарт до сих пор не получил официальную информацию о том, что кто-либо ушел с рынка РФ.

«Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», – объяснил представитель компании.

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По словам Махаева, есть «маленькая загвоздка» в части ожидания запчастей в условиях санкций, при этом все ранее согласованные с Росстандартом мероприятия проводятся в полном объеме. При этом Махаев напомнил, что в случае, если автомобили ввезены в нашу страну по свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), то официальные представительства не будут нести за них никакой ответственности.

«Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС», – уточнил Махаев.

Если выявляется какое-либо несоответствие, например испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до отмены документов, выдающихся впоследствии на основании СБКТС, подытожил Махаев.

Источник: iz.ru

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Фото:Depositphotos
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Фото:Depositphotos
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