Стало известно, как в России отзывают иномарки в условиях западных санкций

Росстандарт: зарубежные производители до сих пор шлют данные об отзывах машин

Зарубежные автопроизводители до настоящего времени присылают в Росстандарт данные об отзывных кампаниях своих транспортных средств. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного защите прав потребителей при покупке автомобилей.

Отвечая на вопрос, каким образом Росстандарт получает информацию об отзывных кампаниях автопроизводителей, покинувших российский рынок, начальник отдела методологии государственной надзорной деятельности и аналитики управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Гамид Махаев рассказал, что Росстандарт до сих пор не получил официальную информацию о том, что кто-либо ушел с рынка РФ.

«Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», – объяснил представитель компании.

По словам Махаева, есть «маленькая загвоздка» в части ожидания запчастей в условиях санкций, при этом все ранее согласованные с Росстандартом мероприятия проводятся в полном объеме. При этом Махаев напомнил, что в случае, если автомобили ввезены в нашу страну по свидетельствам о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), то официальные представительства не будут нести за них никакой ответственности.

«Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС», – уточнил Махаев.

Если выявляется какое-либо несоответствие, например испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до отмены документов, выдающихся впоследствии на основании СБКТС, подытожил Махаев.

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Источник: iz.ru