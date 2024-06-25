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Цены на автозапчасти продолжают расти — эксперты объяснили причину

Эксперты подсчитали, как с начала года в России выросли цены на автозапчасти

Стоимость автозапчастей в России в период с января по май 2024 года выросла до 50% в зависимости от конкретной позиции. Об этом рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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«По итогам 5 месяцев 2024 год средняя стоимость запчастей выросла на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен, конечно, отличается. Наименьший рост был в группе «расходники» для популярных марок автомобилей, наибольший в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает 50%», – уточнила собеседник издания.

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Что касается средних цен на запчасти для китайских автомобилей, то они тоже заметно выросли за пять месяцев с начала текущего года, уточнила Овчинникова. Также почти сравнялась динамика стоимости расходников на европейские, корейские, японские и китайские автомобили. Примечательно, что расценки на кузовные элементы многих популярных марок не изменились, отметила эксперт.

Рассуждая о причинах роста цен, Овчинникова отметила, что на ценообразование влияет целый ряд факторов: кроме стандартного роста на фоне инфляции и динамики курса валют, усиливается влияние логистики, которая тоже дорожает. Ситуацию усугубляют и проблемы с оплатой иностранным контрагентам, резюмировала Овчинникова.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
25.06.2024
Фото:Depositphotos
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