Уникальная машина! История трактора Коммунар!

Блогер рассказал о единственном уцелевшем экземпляре советского трактора Коммунар

Гусеничный трактор Коммунар не только прославился в качестве сельскохозяйственной машины, но и помогал на других полях – полях сражений Великой отечественной войны. Первый такой трактор был выпущен 1 мая 1924 года на одном из крупнейших машиностроительных предприятий той поры, Харьковском паровозостроительном заводе.

Гусеничный трактор Коммунар

А всего до 1935 года силами этой площадки было выпущено 3499 тракторов. Количество более чем серьезное – особенно по тем временам. Тем удивительнее, что до наших дней дожил всего один экземпляр!

Ныне он находится на почетном месте в экспозиции «Тракторы и тягачи военного времени» в Музее «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова. Давайте же узнаем историю этой машины!

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Источник: AUTO VIDEO