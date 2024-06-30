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Уникальная машина! История трактора Коммунар!

Блогер рассказал о единственном уцелевшем экземпляре советского трактора Коммунар

Гусеничный трактор Коммунар не только прославился в качестве сельскохозяйственной машины, но и помогал на других полях – полях сражений Великой отечественной войны. Первый такой трактор был выпущен 1 мая 1924 года на одном из крупнейших машиностроительных предприятий той поры, Харьковском паровозостроительном заводе.

Гусеничный трактор Коммунар
Гусеничный трактор Коммунар
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А всего до 1935 года силами этой площадки было выпущено 3499 тракторов. Количество более чем серьезное – особенно по тем временам. Тем удивительнее, что до наших дней дожил всего один экземпляр!

Ныне он находится на почетном месте в экспозиции «Тракторы и тягачи военного времени» в Музее «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова. Давайте же узнаем историю этой машины!


Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
30.06.2024
Фото:Wikimedia
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