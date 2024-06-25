Составили список из 10 вещей, необходимых для летней поездки

В «Авито» подготовили перечень устройств и гаджетов, незаменимых летом в дороге

Чтобы путешествия летом были комфортными, эксперты «Авито» в категории «Запчасти» рекомендуют брать с собой следующие полезные устройства и гаджеты. Конечно, ориентируясь, в первую очередь, на длительность поездки.

1. Автомобильный холодильник

Незаменим на пикниках и в длительных поездках, так как сохраняет продукты свежими и напитки прохладными. Особенно он пригодится при путешествиях на море или в кемпинг, если вы берете с собой скоропортящиеся продукты.

2. Пуско-зарядное устройство

Компактно и полезно в экстренных ситуациях, когда разрядился аккумулятор. Оно также может заряжать гаджеты, что делает его незаменимым помощником в любом сезоне, особенно летом.

3. Компрессор и набор для ремонта шин

Позволят быстро подкачать шины и устранить мелкие проколы. Это полезно как перед поездкой для проверки давления, так и во время пути, если возникнут проблемы с покрышками.

4. Массажная подушка или накидка на сиденье

Поможет снять напряжение в длительных поездках. Если ваш автомобиль не оборудован массажем кресла, это доступное средство для повышения комфорта.

5. Держатель для планшета

Освобождает руки и обеспечивает комфорт и безопасность, особенно в дальних поездках с детьми. Он позволит ребенку смотреть мультфильмы или играть, не напрягая шею.

6. Складные стулья, столик и зонтик или тент

Удобны для остановок на обед или отдыха на природе. Они легко раскладываются и складываются, занимая минимум места в багажнике.

7. Сезонная аптечка

Должна содержать жаропонижающие и болеутоляющие средства, антигистаминные препараты, крем от загара и средства от укусов насекомых. Это поможет справиться с мелкими травмами, солнечными ожогами и аллергическими реакциями.

8. Солнцезащитный экран и шторки на окна

Защитят салон от перегрева и выцветания. Они предотвращают проникновение солнечных лучей в салон, снижая риск перегрева и повреждения деталей интерьера.

9. Автомобильный пылесос

Поможет поддерживать чистоту в салоне, особенно в поездках, где пыль и песок неизбежны. Компактные и удобные, пылесосы бывают проводными и беспроводными.

10. Велокрепления на пятую дверь

Недорогой способ транспортировать велосипеды в отпуск. Они легко устанавливаются и подходят для многих моделей автомобилей.

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Источник: «Российская газета»