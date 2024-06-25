Составили список из 10 вещей, необходимых для летней поездки
Чтобы путешествия летом были комфортными, эксперты «Авито» в категории «Запчасти» рекомендуют брать с собой следующие полезные устройства и гаджеты. Конечно, ориентируясь, в первую очередь, на длительность поездки.
1. Автомобильный холодильник
Незаменим на пикниках и в длительных поездках, так как сохраняет продукты свежими и напитки прохладными. Особенно он пригодится при путешествиях на море или в кемпинг, если вы берете с собой скоропортящиеся продукты.
2. Пуско-зарядное устройство
Компактно и полезно в экстренных ситуациях, когда разрядился аккумулятор. Оно также может заряжать гаджеты, что делает его незаменимым помощником в любом сезоне, особенно летом.
3. Компрессор и набор для ремонта шин
Позволят быстро подкачать шины и устранить мелкие проколы. Это полезно как перед поездкой для проверки давления, так и во время пути, если возникнут проблемы с покрышками.
4. Массажная подушка или накидка на сиденье
Поможет снять напряжение в длительных поездках. Если ваш автомобиль не оборудован массажем кресла, это доступное средство для повышения комфорта.
5. Держатель для планшета
Освобождает руки и обеспечивает комфорт и безопасность, особенно в дальних поездках с детьми. Он позволит ребенку смотреть мультфильмы или играть, не напрягая шею.
6. Складные стулья, столик и зонтик или тент
Удобны для остановок на обед или отдыха на природе. Они легко раскладываются и складываются, занимая минимум места в багажнике.
7. Сезонная аптечка
Должна содержать жаропонижающие и болеутоляющие средства, антигистаминные препараты, крем от загара и средства от укусов насекомых. Это поможет справиться с мелкими травмами, солнечными ожогами и аллергическими реакциями.
8. Солнцезащитный экран и шторки на окна
Защитят салон от перегрева и выцветания. Они предотвращают проникновение солнечных лучей в салон, снижая риск перегрева и повреждения деталей интерьера.
9. Автомобильный пылесос
Поможет поддерживать чистоту в салоне, особенно в поездках, где пыль и песок неизбежны. Компактные и удобные, пылесосы бывают проводными и беспроводными.
10. Велокрепления на пятую дверь
Недорогой способ транспортировать велосипеды в отпуск. Они легко устанавливаются и подходят для многих моделей автомобилей.
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Источник: «Российская газета»