О будущем промышленного дизайна расскажут специалисты из Италии и Китая

Конференция по промдизайну Design Day 2050 пройдет 29 июня в Москве

V Международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня в Точке кипения «Коммуна» (2-й Донской проезд, д.9, стр.3). Ее организатором выступает Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ при поддержке НИТУ МИСИС.

В этом году конференция включает два трека - образовательный и деловой.

Начнется Design Day 2050 с выступления генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской, шеф-дизайнера Алексея Шаршакова и директора по развитию Елены Пантелеевой. Они подведут итоги работы студии за 5 лет, расскажут о планах и задачах, стоящих перед студией и индустрией в целом, и о влиянии промдизайна на промышленность и бизнес современной России.

Далее состоится вручение дипломов выпускникам магистратуры «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС 2024 года и питч-сессия первокурсников.

Центральная дискуссия делового трека – дизайн-диалог, в котором представители индустрии в формате баттла обсудят, что нужно для создания качественного продукта и поделятся личным опытом успеха в профессии.

Впервые в программе Design Day создан блок «Дизайн для дела», где представители бизнеса расскажут о том, какое место дизайн занимает в производстве и какие проблемы решаются за счет грамотного промдизайна. В рамках кейс-сессии спикеры выступят с темами: как и почему современный лифт стал дизайн-объектом, зачем нужен дизайн пластиковой посуде и когда дизайн лечит.

Кульминацией Design Day 2050 станет финал Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Цель инициативы - продвижение молодых талантливых дизайнеров. Финалисты представят проекты в прямом эфире зрителям и жюри.

Международная часть программы включает выступления итальянского промдизайнера и ментора Умберто Джираудо и На Сионг - замдиректора Центра дизайна и инноваций китайской академии искусств, заместителя Генерального секретаря DIA (Design Intelligence Award). Умберто расскажет о глобальной значимости промышленного дизайна для жизни и бизнеса, а На Сионг представит видение трансформации индустрии дизайна в Китае с точки зрения DIA.

О Конференции

Design Day 2050 проходит ежегодно с 2020 года. За это время конференция стала местом ярких и содержательных дискуссий, популярной площадкой встреч, нетворкинга и обмена мнениями. В прошлом году прямую трансляцию проекта посмотрели более 26 тыс. человек.

Подробная программа на Design Day опубликована здесь. Начало в 11.00. Вход свободный по предварительной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт.