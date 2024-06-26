#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lamborghini Revuelto
26 июня
Мощь и роскошь: этот эксклюзивный автомобиль стоит 115 млн рублей – и он того стоит
В России появился в продаже флагманский...
Пьяный водитель утопил мать и сына под Ярославлем
26 июня
Пьяный водитель утопил мать и сына под Ярославлем
В Ярославской области пьяный водитель утопил...
Джон Гуденаф
26 июня
Старейший лауреат Нобелевской премии скончался в возрасте 100 лет
Разработчик литий-ионных аккумуляторов Джон...

В России запустят первые аукционы китайских автомобилей

Первые аукционы с торговлей китайскими авто в РФ запустят в течение 2-3 месяцев

В России вскоре планируют запустить первые аукционы китайских автомобилей. Об этом на полях Международной выставки-конференции по экспорту автомобилей и продаже запчастей в Суйфэньхэ (КНР) заявил глава Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Сюнфэй» Лю Ханьюан.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Он пояснил, что сейчас идет подготовка к открытию первых подобных аукционов в России. Их работа должна начаться через два-три месяца, то есть в начале или середине осени.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
26.06.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0