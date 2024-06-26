В России запустят первые аукционы китайских автомобилей
Первые аукционы с торговлей китайскими авто в РФ запустят в течение 2-3 месяцев
В России вскоре планируют запустить первые аукционы китайских автомобилей. Об этом на полях Международной выставки-конференции по экспорту автомобилей и продаже запчастей в Суйфэньхэ (КНР) заявил глава Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Сюнфэй» Лю Ханьюан.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к открытию первых подобных аукционов в России. Их работа должна начаться через два-три месяца, то есть в начале или середине осени.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
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Источник: ТАСС
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
26.06.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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