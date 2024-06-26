Бензин на бирже дорожает — как это отразится на стоимости топлива на АЗС

Эксперты рассказали, как изменятся цены на АЗС из-за роста цен топлива на бирже

В России на протяжении июня текущего года на бирже наблюдается рост цен на бензин. Несмотря на то, что нефтяные компании работают, сезонный спрос на топливо растет. Не исключено, что рост цен на бирже отразится на конечных потребителях, и цены на заправках пойдут вверх.

На прошлой неделе зафиксировано значительное повышение цен на бензин на 30-60 копеек за литр во многих российских регионах страны. Комментируя ситуацию, экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал, что цены растут по двум причинам.

«Во-первых, из-за снижения производства бензина. У ряда НПЗ производственные мощности все еще на ремонте. Во-вторых, из-за того, что запрет на вывоз бензина из России был отменен. Поскольку мировые цены на топливо остаются высокими, выгоднее бензин экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. Поэтому стали расти оптовые цены», – объясняет эксперт.

В то же время портфельный управляющий Управляющей компании «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин связывает высокий спрос на бензин и с активными автомобильными путешествиями, и с «высокой» фазой работы сельскохозяйственного сектора.

«Однако топлива в стране достаточно для того, чтобы цены не росли выше средних значений. Ожидается, что среднемесячно стоимость литра популярных сортов бензина АИ-95 и АИ-98 может подрасти на 0,5–0,8%», – делится прогнозом управляющий.

В начале июля розничная цена на бензин может достичь верхней границы прогноза в 55-57 рублей за литр. Но в целом ситуация на топливном рынке остается стабильной, убеждены эксперты.

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Источник: LIFE