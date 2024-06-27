Один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Toyota C-HR по цене от 3,6 млн рублей

В Россию дилеры привезли по альтернативным каналам новые партии кроссовера Toyota C-HR, цена модели начинается от 3,58 млн рублей. За столько автомобиль 2023 г. в. продает столичный автосалон. Под капотом Toyota C-HR 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 171 л.с., и вариатор. Привод передний. Утильсбор входит в стоимость, все документы, необходимые для постановки машины на учет, в наличии.

Toyota C-HR предлагается в комплектации Premium Edition, включающей климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, люк, камеру заднего вида и прочее.

Toyota C-HR

Также продаются Toyota C-HR с 1,2-литровым 116-сильным мотором и полным приводом, их цена начинается от 3,99 млн рублей. Одним из самых дорогих экземпляров C-HR в России (4,5 млн рублей) стал автомобиль с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем.

Toyota C-HR

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: «Автоновости дня»