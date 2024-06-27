#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volvo XC90
27 июня
В России появился новый флагманский Volvo XC90: цены трёх комплектаций
Дилеры привезли в Россию рестайлинговый...
На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом
27 июня
На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом
Автоэксперт Мосеев объяснил, почему в РФ растут...
Интерьер Suzuki Fronx
27 июня
Надежный японский кроссовер с АКП появился в России: он стоит дешевле «китайцев»
Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы...

Один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Toyota C-HR по цене от 3,6 млн рублей

В Россию дилеры привезли по альтернативным каналам новые партии кроссовера Toyota C-HR, цена модели начинается от 3,58 млн рублей. За столько автомобиль 2023 г. в. продает столичный автосалон. Под капотом Toyota C-HR 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 171 л.с., и вариатор. Привод передний. Утильсбор входит в стоимость, все документы, необходимые для постановки машины на учет, в наличии.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Toyota C-HR предлагается в комплектации Premium Edition, включающей климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, люк, камеру заднего вида и прочее.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Также продаются Toyota C-HR с 1,2-литровым 116-сильным мотором и полным приводом, их цена начинается от 3,99 млн рублей. Одним из самых дорогих экземпляров C-HR в России (4,5 млн рублей) стал автомобиль с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
27.06.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

+1