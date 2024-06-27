Появились первые фото возрожденного Ford Capri
Весной автопроизводитель Ford озвучил планы возродить легендарное купе Capri из 1970-х годов. Теперь компания впервые показала новую модель на фото. На снимках в кадр попали передняя фара и задний фонарь будущего электрического кросс-купе с кузовом оранжевого цвета.
Недавно автопроизводитель подтвердил, что дебют возрожденной модели намечен на ближайшее время, но точная дата пока не раскрывается. Уточняется, что Ford Capri уже был замечен в ходе тестирования на дорогах общего пользования.
Возрожденный Capri должен стать собратом нового Explorer, построенного на платформе Volkswagen MEB. Этот автомобиль оснащен тремя силовыми агрегатами мощностью от 168 до 335 л.с. и аккумуляторами на 52 и 77 кВт*ч на выбор.
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Источник: AutoCar