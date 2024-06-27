Появились первые фото возрожденного Ford Capri

Компания Ford анонсировала электрическое купе Capri

Весной автопроизводитель Ford озвучил планы возродить легендарное купе Capri из 1970-х годов. Теперь компания впервые показала новую модель на фото. На снимках в кадр попали передняя фара и задний фонарь будущего электрического кросс-купе с кузовом оранжевого цвета.

Недавно автопроизводитель подтвердил, что дебют возрожденной модели намечен на ближайшее время, но точная дата пока не раскрывается. Уточняется, что Ford Capri уже был замечен в ходе тестирования на дорогах общего пользования.

Ford Capri

Возрожденный Capri должен стать собратом нового Explorer, построенного на платформе Volkswagen MEB. Этот автомобиль оснащен тремя силовыми агрегатами мощностью от 168 до 335 л.с. и аккумуляторами на 52 и 77 кВт*ч на выбор.

Ford Capri

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Источник: AutoCar