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Появились первые фото возрожденного Ford Capri

Компания Ford анонсировала электрическое купе Capri

Весной автопроизводитель Ford озвучил планы возродить легендарное купе Capri из 1970-х годов. Теперь компания впервые показала новую модель на фото. На снимках в кадр попали передняя фара и задний фонарь будущего электрического кросс-купе с кузовом оранжевого цвета.

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Недавно автопроизводитель подтвердил, что дебют возрожденной модели намечен на ближайшее время, но точная дата пока не раскрывается. Уточняется, что Ford Capri уже был замечен в ходе тестирования на дорогах общего пользования.

Ford Capri
Ford Capri

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Возрожденный Capri должен стать собратом нового Explorer, построенного на платформе Volkswagen MEB. Этот автомобиль оснащен тремя силовыми агрегатами мощностью от 168 до 335 л.с. и аккумуляторами на 52 и 77 кВт*ч на выбор.

Ford Capri
Ford Capri

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России.

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Источник: AutoCar

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Ford
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:Unsplash | Ford
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