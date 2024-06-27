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Массовая авария в Москве – вот чем заканчиваются «шашки» (видео)

Лихач на Audi A7 спровоцировал жесткое ДТП на Волгоградском проспекте Москвы

Утром 27 июня на Волгоградском проспекте столицы произошло ДТП с участием семи автомобилей. Массовая авария спровоцировала пробку, два автомобиля существенно пострадали, и их развернуло поперек проезжей части, передавали корреспонденты столичных СМИ с места событий. По первым официальным данным, никто не пострадал – буквально каким-то чудом.

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Сообщается, что коллапс спровоцировала черная Audi A7, несшаяся по дороге со скоростью около 110 км/ч. Судя по записям с видеорегистраторов, водитель не только превышал скорость, но и многократно менял полосу движения, объезжая другие авто – такое поведение называют «игрой в шашки». Проект закона об опасном вождении определяет такую манеру вождения именно как один из вариантов опасной езды.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Когда мне говорят, что очень трудно установить факт опасного вождения, хочется показывать вот такие кадры.

Сегодня водитель-идиот на Audi A7 поиграл в шашки на Волгоградском проспекте столицы – и собрал семь автомобилей. Какие здесь необходимы дополнительные доказательства того, что права человеку не нужны минимум лет на десять?

Известно, что один из водителей, попавший в это ДТП, ехал на похороны друга. По его словам, он не успел сообразить, что произошло – лишь увидел боковым зрением, что в него летит машина и затем ощутил боль в шее от резкого удара. Он будет вынужден обратиться в больницу.

Другой участник аварии едва смягчил удар, увернувшись от прямого столкновения. Предположительный виновник от комментариев отказался; его машину увезли на эвакуаторе, она серьезно повреждена, сработали подушки.

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Источник: РИА Новости, телеканал Звезда, Максим Кадаков

Видео: телеканал Звезда

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:t.me / dtp777
27.06.2024
Фото:t.me / dtp777
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