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Власти популярного курорта жестко отреагировали на поведение пьяных туристов

В Испании пьяных туристов предупредили о «нулевой терпимости» местных жителей

По отношению ко всем туристам, ведущим себя неподобающе и злоупотребляющим спиртными напитками, будет применяться политика «нулевой терпимости». Такое заявление мэра испанского города Магалуф на острове Мальорка (один из Балеарских островов) распространили местные власти

Глава города подчеркнул, что всегда рады приезжающим туристам, но при этом он призвал с уважением относиться к местным жителям и их образу жизни.

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«Конечно, все туристы приветствуются на Мальорке, но мы просим их вести себя так, как они ведут себя дома», – подчеркнул мэр города.

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Такому обращению властей предшествовали неоднократные жалобы жителей Магалуфа на туристов из-за того, что они после употребления алкоголя ведут себя вызывающе. В связи с этим власти города введи запрет на употребление спиртного на улицах.

«В вашей стране нельзя мочиться на улице, ходить с алкоголем, пить так, как будто завтра не наступит, или быть полуголым. Суть в том, что здесь то же самое», – уточнил мэр Магалуфа.

Стоит отметить, что согласно действующему на Мальорке закону, за антисоциальное поведение в нетрезвом виде полагается штраф от 500 до 1,5 тыс. евро (примерно от 47 до 141 тыс. рублей по актуальному курсу).

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Источник: Daily Star

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
28.06.2024
Фото:freepik / freepik
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