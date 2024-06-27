На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом

Автоэксперт Мосеев объяснил, почему в РФ растут продажи доступных машин из КНР

За последний год ситуация на российском рынке изменилась, если еще год назад средневзвешенная цена на новые автомобили достигла 3 млн рублей, то по итогам прошлого месяца она обвалилась. Эксперты, опрошенные изданием «Газета.Ru», связывают это не со снижением цен производителями, а с появлением большого количества бюджетных моделей.

В настоящее время дешевых машин покупают больше в сравнении с более дорогими моделями. Согласно сведениям «Автостата», одним из факторов стала стабилизация курса валют.

По мнению руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, ситуация на рынке изменилась благодаря приходу бюджетных машин из Китая. Например, Livan предлагает седан S6 Pro от 1,95 млн рублей, у Geely появился бюджетный суббренд, также есть доступные модели у таких брендов, как Haval, Changan, GAC и Omoda.

«Кто-то повышает цены, кто-то понижает, но все смотрят, как будет дальше развиваться ситуация с рублем. Если все будет нормально с валютой, то ожидать роста стоимости не стоит. Пока в значительной степени на эту ситуацию влияет государство. Если будет больше доступных автомобилей, то есть ассортимент в нижней ценовой категории увеличится, соответственно, и цены могут незначительно снизиться», – объясняет эксперт.

На вторичном рынке автомобили тоже дорожают, констатирует глава компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. Он отмечает, что в настоящее время наиболее выгодными для импорта стали марки, производившиеся в период пандемии в 2020 году с микрочипами. Цены на такие машины из-за дефицита микроэлектроники были выше, поэтому на вторичном рынке эти машины стоят дороже.

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Источник: Газета.Ru