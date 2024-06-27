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На рынке России снижаются цены на автомобили — в причинах разбираемся с экспертом

Автоэксперт Мосеев объяснил, почему в РФ растут продажи доступных машин из КНР

За последний год ситуация на российском рынке изменилась, если еще год назад средневзвешенная цена на новые автомобили достигла 3 млн рублей, то по итогам прошлого месяца она обвалилась. Эксперты, опрошенные изданием «Газета.Ru», связывают это не со снижением цен производителями, а с появлением большого количества бюджетных моделей.

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В настоящее время дешевых машин покупают больше в сравнении с более дорогими моделями. Согласно сведениям «Автостата», одним из факторов стала стабилизация курса валют.

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По мнению руководителя проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева, ситуация на рынке изменилась благодаря приходу бюджетных машин из Китая. Например, Livan предлагает седан S6 Pro от 1,95 млн рублей, у Geely появился бюджетный суббренд, также есть доступные модели у таких брендов, как Haval, Changan, GAC и Omoda.

«Кто-то повышает цены, кто-то понижает, но все смотрят, как будет дальше развиваться ситуация с рублем. Если все будет нормально с валютой, то ожидать роста стоимости не стоит. Пока в значительной степени на эту ситуацию влияет государство. Если будет больше доступных автомобилей, то есть ассортимент в нижней ценовой категории увеличится, соответственно, и цены могут незначительно снизиться», – объясняет эксперт.

На вторичном рынке автомобили тоже дорожают, констатирует глава компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. Он отмечает, что в настоящее время наиболее выгодными для импорта стали марки, производившиеся в период пандемии в 2020 году с микрочипами. Цены на такие машины из-за дефицита микроэлектроники были выше, поэтому на вторичном рынке эти машины стоят дороже.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.06.2024
Фото:Depositphotos
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