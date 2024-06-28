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Стало известно, как Skoda пытается вернуться на российский рынок
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Стало известно, как Skoda пытается вернуться на российский рынок

Эксперт Пиголкин: Skoda возвращается в Россию через Казахстан

Со временем стало ясно, что уход с российского рынка и передача хорошо развитой сети производства, продаж и обслуживания автомобилей китайским брендам оказалась невыгодной для компаний, покинувших Россию.

Некоторые из них, несмотря на антироссийские санкции, ищут способы все же проникнуть на наш рынок.

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Skoda планировала неофициальное возвращение на российский рынок летом этого года. В Костанае (Казахстан) недавно начал работать завод Allur, занимающийся крупноузловой сборкой моделей Octavia и Kodiaq. Производственные мощности завода явно превышают потребности казахстанского рынка, сообщил автомобильный эксперт Сергий Пиголкин из маркетплейса CarClick.

Скорее всего, бизнес-план завода предполагал значительные поставки автомобилей в Россию, учитывая членство обеих стран в Таможенном союзе. Эти автомобили уже начали поступать в нашу страну с уплатой утильсбора в размере 306 000 рублей, так как объем их двигателей менее двух литров.

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Тем не менее, ходят слухи, что с 1 июля чешские автомобили можно будет ввозить в Россию только после полной уплаты таможенной пошлины, как это сделано с машинами из Кыргызстана. В этом случае казахстанские Skoda станут неконкурентоспособными. Ожидается, что ситуация прояснится к началу июля.

На российском рынке представлено множество моделей Skoda из Китая, которые активно заказывают и покупают. Китайский Kodiaq с двухлитровым 220-сильным двигателем стоит около 5 млн рублей. Superb с 1,4-литровым 150-сильным мотором — от 3,6 до 4 млн рублей, что соответствует современным ценам на автомобили аналогичного класса в России. Даже Octavia поставляется из Китая — лифтбек с 1,4-литровым двигателем можно купить за 2,8 млн рублей.

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Источник: «Автовзгляд»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
28.06.2024
Фото:Unsplash
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