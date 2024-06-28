Стало известно, как Skoda пытается вернуться на российский рынок

Эксперт Пиголкин: Skoda возвращается в Россию через Казахстан

Со временем стало ясно, что уход с российского рынка и передача хорошо развитой сети производства, продаж и обслуживания автомобилей китайским брендам оказалась невыгодной для компаний, покинувших Россию.

Некоторые из них, несмотря на антироссийские санкции, ищут способы все же проникнуть на наш рынок.

Skoda планировала неофициальное возвращение на российский рынок летом этого года. В Костанае (Казахстан) недавно начал работать завод Allur, занимающийся крупноузловой сборкой моделей Octavia и Kodiaq. Производственные мощности завода явно превышают потребности казахстанского рынка, сообщил автомобильный эксперт Сергий Пиголкин из маркетплейса CarClick.

Скорее всего, бизнес-план завода предполагал значительные поставки автомобилей в Россию, учитывая членство обеих стран в Таможенном союзе. Эти автомобили уже начали поступать в нашу страну с уплатой утильсбора в размере 306 000 рублей, так как объем их двигателей менее двух литров.

Тем не менее, ходят слухи, что с 1 июля чешские автомобили можно будет ввозить в Россию только после полной уплаты таможенной пошлины, как это сделано с машинами из Кыргызстана. В этом случае казахстанские Skoda станут неконкурентоспособными. Ожидается, что ситуация прояснится к началу июля.

На российском рынке представлено множество моделей Skoda из Китая, которые активно заказывают и покупают. Китайский Kodiaq с двухлитровым 220-сильным двигателем стоит около 5 млн рублей. Superb с 1,4-литровым 150-сильным мотором — от 3,6 до 4 млн рублей, что соответствует современным ценам на автомобили аналогичного класса в России. Даже Octavia поставляется из Китая — лифтбек с 1,4-литровым двигателем можно купить за 2,8 млн рублей.

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Источник: «Автовзгляд»