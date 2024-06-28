Новый «китаец на полном фарше» – вот что с ним будет через 2 года!

Эксперт «За рулем» рассказал, какие проблемы ждут владельцев Changan UNI-K

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал довольно редкие пока отзывы владельцев популярных китайских кроссоверов, которые уже успели побегать пару-тройку лет. Скажем так, откровений, в том числе и неприятных, тут нет, но вот тенденции, заставляющие задуматься, уже обозначены довольно четко.

Changan UNI-K

Про одного из «подопытных» расскажем прямо сейчас – это среднеразмерный Changan UNI-K, интересно выглядящий, богато оснащенный и имеющий версии как с передним, так и с полным приводом. Официально в РФ – с лета 2022-го, но есть и ввезенные подержанными машины 2020-2021 годов. Цены – 1,9 млн; версия подзаряжаемый гибрид – плюс миллион.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Турбомотор 1.5 (166 л.с.) и шестиступенчатый робот со встроенным в него электромотором (150 л.с.) дают отменную динамику. Но робот едва ли лучше европейских аналогов и, скорее всего, первым потребует ремонта – хорошо, если после 80-100 тысяч км, а не до этого пробега.

Предпочтительнее обычная версия с турбомотором JL486ZQ5 2.0 (226 л.с.) и гидроавтоматом. К двигателю пока претензий ноль. Впрыск прямой, зато блок чугунный – ожидаемый ресурс порядка 300 тысяч км, хотя наверняка придется бороться с нагаром, а на полпути поменять цепь ГРМ. Восьмиступенчатый японский автомат Aisin TG-81SC склонен к перегреву (засоряется теплообменник), но надежный и также способен на пробег в 300 тысяч км.

Основной негатив у владельцев вызывают слабая коррозионная защита днища, жидковатая подвеска, плохо переносящая наши дороги, «шумка», сбои и зависания различной электроники. Клиренс 190 мм некоторые считают недостаточным.

Changan UNI-K

Словом, тут есть, над чем поразмышлять. И если присматриваете себе такую или подобную машину, самое время ознакомиться с новой статьей «За рулем»!