Новая Niva от спортивного подразделения АВТОВАЗа – смотрим, что за машина!

АВТОВАЗ рассказал, какие спортивные Нивы поедут на «Шелковый путь»

Все меньше времени остается до старта ралли-марафона «Шелковый путь» – к точке начала маршрута в Томске уже отправились заводские команды «Урала» и КАМАЗа. А 26 июня в путь тронулись и две Lada Niva Sport T2, которые будут представлять в этом престижном соревновании АВТОВАЗ и его фирменный коллектив Lada Sport Rosneft. 5 июля эти машины уйдут на сложнейшую дистанцию. Что же это за автомобили?

Две Lada Niva Sport T2 у здания заводоуправления АВТОВАЗа

«Машины получили небольшие обновления и немного отличаются друг от друга. Под капотом обеих установлен атмосферный вазовский двигатель объемом 1,8 литра. Однако на машине Михаила Митяева и Егора Охотникова он более "верховой" и выдает максимальные 180 л.с. А в случае с машиной Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева используется более консервативный "низовой" вариант на 150 л.с.», – сообщила пресс-служба Lada Sport Rosneft.

Напомним, заводская Нива вернулась в ралли-рейды спустя почти 30 лет – в 2022 году к марафону «Шелковый путь» была подготовлена одна машина. В следующем, 2023-м, автомобилей было уже два, а само выступление получилось более содержательным. В преддверии нового старта команда опубликовала ролик, позволяющий вспомнить, как оно было.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Lada Sport Rosneft