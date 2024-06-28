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Новая Niva от спортивного подразделения АВТОВАЗа – смотрим, что за машина!

АВТОВАЗ рассказал, какие спортивные Нивы поедут на «Шелковый путь»

Все меньше времени остается до старта ралли-марафона «Шелковый путь» – к точке начала маршрута в Томске уже отправились заводские команды «Урала» и КАМАЗа. А 26 июня в путь тронулись и две Lada Niva Sport T2, которые будут представлять в этом престижном соревновании АВТОВАЗ и его фирменный коллектив Lada Sport Rosneft. 5 июля эти машины уйдут на сложнейшую дистанцию. Что же это за автомобили?

Две Lada Niva Sport T2 у здания заводоуправления АВТОВАЗа
Две Lada Niva Sport T2 у здания заводоуправления АВТОВАЗа
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«Машины получили небольшие обновления и немного отличаются друг от друга. Под капотом обеих установлен атмосферный вазовский двигатель объемом 1,8 литра. Однако на машине Михаила Митяева и Егора Охотникова он более "верховой" и выдает максимальные 180 л.с. А в случае с машиной Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева используется более консервативный "низовой" вариант на 150 л.с.», – сообщила пресс-служба Lada Sport Rosneft.

Напомним, заводская Нива вернулась в ралли-рейды спустя почти 30 лет – в 2022 году к марафону «Шелковый путь» была подготовлена одна машина. В следующем, 2023-м, автомобилей было уже два, а само выступление получилось более содержательным. В преддверии нового старта команда опубликовала ролик, позволяющий вспомнить, как оно было.

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Источник: Lada Sport Rosneft

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За РулемИннокентий Кишкурно
28.06.2024
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+36