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Надежный семейный японский минивэн с высоким клиренсом очень сильно подешевел

Дилеры привезли в Россию 7-местные Mitsubishi Xpander Cross по цене от ₽2,56 млн

Компактвэн с высоким клиренсом является хорошей альтернативой кроссоверу. Новые Mitsubishi Xpander Cross, сочетающие в себе 7-местный салон, высокий клиренс и надежные силовые агрегаты, продолжают поступать в РФ по альтернативным каналам.

Стоит отметить, что автомобиль заметно подешевел в России. Так, в марте цены на него начинались от 3,4 млн рублей, а сейчас такие машины предлагают от 2 560 000 рублей.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

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В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и прочее.

Под капотом Mitsubishi Xpander Cross 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с. и классическая 4-ступенчатая АКП. Привод передний.

Интерьер Mitsubishi Xpander Cross
Интерьер Mitsubishi Xpander Cross

Xpander Xross отличается от стандартного Xpander увеличенным на 20 мм клиренсом, решеткой радиатора, черным защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше, шинами с более высоким профилем, а также улучшенной шумо- и виброизоляцией.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 2
28.06.2024
Фото:Mitsubishi
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