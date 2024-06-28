Надежный семейный японский минивэн с высоким клиренсом очень сильно подешевел

Дилеры привезли в Россию 7-местные Mitsubishi Xpander Cross по цене от ₽2,56 млн

Компактвэн с высоким клиренсом является хорошей альтернативой кроссоверу. Новые Mitsubishi Xpander Cross, сочетающие в себе 7-местный салон, высокий клиренс и надежные силовые агрегаты, продолжают поступать в РФ по альтернативным каналам.

Стоит отметить, что автомобиль заметно подешевел в России. Так, в марте цены на него начинались от 3,4 млн рублей, а сейчас такие машины предлагают от 2 560 000 рублей.

Mitsubishi Xpander Cross

В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и прочее.

Под капотом Mitsubishi Xpander Cross 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с. и классическая 4-ступенчатая АКП. Привод передний.

Интерьер Mitsubishi Xpander Cross

Xpander Xross отличается от стандартного Xpander увеличенным на 20 мм клиренсом, решеткой радиатора, черным защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше, шинами с более высоким профилем, а также улучшенной шумо- и виброизоляцией.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня