Надежный семейный японский минивэн с высоким клиренсом очень сильно подешевел
Компактвэн с высоким клиренсом является хорошей альтернативой кроссоверу. Новые Mitsubishi Xpander Cross, сочетающие в себе 7-местный салон, высокий клиренс и надежные силовые агрегаты, продолжают поступать в РФ по альтернативным каналам.
Стоит отметить, что автомобиль заметно подешевел в России. Так, в марте цены на него начинались от 3,4 млн рублей, а сейчас такие машины предлагают от 2 560 000 рублей.
В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и прочее.
Под капотом Mitsubishi Xpander Cross 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л. с. и классическая 4-ступенчатая АКП. Привод передний.
Xpander Xross отличается от стандартного Xpander увеличенным на 20 мм клиренсом, решеткой радиатора, черным защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше, шинами с более высоким профилем, а также улучшенной шумо- и виброизоляцией.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
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Источник: Автоновости дня