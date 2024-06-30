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Этих фото никто не видел! Последний концепт легендарной марки

Опубликованы снимки последнего концепт-кара Pontiac, созданного в 2008 году

Подразделение дизайна американской корпорация General Motors опубликовало в соцсетях фотографии последнего концепт-кара марки Pontiac, никогда доселе не демонстрировавшегося публике. Машина под названием Pontiac G8 создана в единственном экземпляре около 16 лет назад – в 2008-м, незадолго до закрытия марки.

Концепт Pontiac G8
Концепт Pontiac G8
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Как известно, еще в 2004-м General Motors закрыла бренд Oldsmobile, а затем отказалась от марок Hummer, Saturn и Pontiac – это было этапами банкротства корпорации и последовавшей за ним тотальной реструктуризации. Pontiac, как бренд прекратил существование в 2009-м, поэтому Pontiac G8, отражавший будущее марки, так и не был представлен.

Концепт Pontiac G8
Концепт Pontiac G8

С такой моделью Pontiac вполне мог стать успешным нишевым брендом, подобно тому, чем стал сейчас Dodge в Fiat Chrysler Automobiles, Lamborghini в Volkswagen AG (на самом деле, примеров масса), но – не получилось.

Концепт Pontiac G8
Концепт Pontiac G8

Западные эксперты сходятся во мнении, что G8 выглядит хорошо и по сегодняшним временам, а некоторые элементы, вроде крупной решетки, опередили свое время… Впрочем, это теперь только история. Хоть и действительно весьма красивая.

Интерьер Pontiac G8
Интерьер Pontiac G8

Источник: Motor1

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