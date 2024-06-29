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Стали известны цены нового семейного минивэна Kia Carnival 2025

Kia объявила, что цены на минивэн Kia Carnival 2025 начнутся с 36 500 долларов

Kia представила долгожданный Carnival 2025, который обещает стать новым эталоном в сегменте минивэнов. Автомобиль получил не только обновленный дизайн и расширенный набор функций, но и стал заметно дороже своего предшественника.

Kia Carnival 2025
Kia Carnival 2025

Kia Carnival 2025 получил более современный и выразительный дизайн, отличающийся от предыдущих моделей. Новый минивэн демонстрирует смелый стиль с широкой хромированной решеткой радиатора, окруженной вертикальными светодиодными фарами, которые придают автомобилю выразительный вид. Задние сдвижные двери с электроприводом обеспечивают комфортный доступ в салон. 17-дюймовые легкосплавные диски завершают образ, подчеркивая динамичный характер Carnival 2025.

Kia Carnival 2025
Kia Carnival 2025
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Салон Carnival 2025 – это оазис комфорта и технологий. В базовой комплектации LX предлагается 4,2-дюймовый дисплей и 8-дюймовая информационно-развлекательная система, которая поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay. Минивэн оснащен удобной тканевой обивкой, аудиосистемой с шестью динамиками и трехзонным автоматическим климат-контролем, гарантирующим комфортный микроклимат для всех пассажиров.

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Kia Carnival 2025 оборудован широким спектром систем помощи водителю, повышающих безопасность как для водителя, так и для пассажиров. В стандартную комплектацию входит интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go и система помощи при вождении на шоссе. К ним присоединяются системы предотвращения лобовых столкновений, предотвращения столкновений в слепых зонах, предотвращения столкновений сзади при перекрестном движении и ассистент удержания полосы движения/ассистент следования за полосой движения, ассистент безопасного выхода, ассистент дальнего света и предупреждение о дистанции при парковке.

Интерьер Kia Carnival 2025
Интерьер Kia Carnival 2025

Версия Carnival SX Prestige предлагает максимум роскоши и комфорта. Она оснащена темной отделкой, задней дверью с электроприводом, двойным люком на крыше и стильными 19-дюймовыми колесами. В салоне вас ждет 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и соответствующая 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система, обеспечивающая максимум информации и развлечений. Кожаные передние сиденья с подогревом и вентиляцией, кожаный руль с подогревом и отделка из искусственного дерева создают атмосферу роскоши и комфорта.

Интерьер Kia Carnival 2025
Интерьер Kia Carnival 2025

Цена Kia Carnival 2025 начинается от 36 500 долларов, что на 3000 долларов больше, чем у предыдущей модели. Топовая комплектация SX Prestige стоит от 50 600 долларов.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
29.06.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

+1