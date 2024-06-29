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Стали известны подробности о новом Renault Koleos, которым стал китайский кроссовер

Renault представила Grand Koleos, которым стал измененный внешне Geely Monjaro

Renault Grand Koleos – это новое воплощение кроссовера, представленное официально компанией Renault. Этот кроссовер не является самостоятельной разработкой, он представляет собой модель Geely Monjaro, обретшую новое исполнение в стилистике Renault в передней части.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

При первом взгляде на Renault Grand Koleos сразу бросается в глаза сходство с Monjaro, особенно по передней оптике. В салоне автомобиля французы установили свой руль, акустику Bose, использовали другие материалы отделки, но при этом передняя панель сохранила три экрана, характерные для Monjaro, и центральный тоннель остался практически без изменений.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos
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Французы внедрили в Grand Koleos гибридную систему E-Tech на базе 1,5-литрового турбомотора, который развивает 245 л. с. Кроме того, вариант с китайским 2,0-литровым турбомотором, выдающим 211 л. с., также остался в ассортименте. В зависимости от комплектации, автомобиль может быть оснащен либо «роботом» (для переднеприводной версии), либо 8-ступенчатым «автоматом» (для полноприводной версии).

Интерьер Renault Grand Koleos
Интерьер Renault Grand Koleos

Стоимость Renault Grand Koleos пока не была оглашена, однако ожидается, что продажи начнутся в ближайшее время.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 1
29.06.2024
Фото:Renault
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