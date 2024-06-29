Малоизвестный бренд заручился поддержкой Volkswagen для производства электрокаров

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Rivian выпустит пять новых электрокаров, три из которых с помощью Volkswagen

Американский стартап Rivian, специализирующийся на производстве электромобилей, переживает не лучшие времена. Несмотря на падение спроса на электрокары и финансовые трудности, компания не собирается сдаваться и объявляет о смелых планах на ближайшие годы. В ближайшее время на рынке появится целых пять новых моделей Rivian, включая три массовых, созданных в сотрудничестве с немецким автогигантом Volkswagen.

Новые модели Rivian
Новые модели Rivian
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Первая модель построена на платформе Gen 2, которую Rivian разделит с обновленными пикапом R1T и внедорожником R1S. Пока не ясно, какой именно автомобиль скрывается за загадочной формой, напоминающей внедорожник. Возможно, это улучшенная версия фургона для доставки EDV, но пока информация остается под завесой тайны.

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Вторая и третья модели это новые R2 и R3, представленные в марте 2023 года. Обе модели базируются на среднеразмерной архитектуре MSP и являются более доступными, чем R1T. R2, поставки которого начнутся в 2026 году, обещает цену в районе 45 тысяч долларов (около 3,9 миллиона рублей).

Четвертая, пятая и шестая модели относятся к массовым автомобилям и, скорее всего, созданы совместно с Volkswagen. На этой неделе стало известно, что Volkswagen приобретет конвертируемую облигацию Rivian на сумму 1 миллиард долларов, а позже вложит еще четыре миллиарда.

Совместное предприятие Rivian и Volkswagen, которое будет заниматься разработкой платформ для электромобилей, станет ключевым фактором успеха для обеих компаний. Volkswagen получает доступ к передовым технологиям Rivian, а Rivian получает доступ к ресурсам и производственным мощностям Volkswagen.

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Источник: The Verge

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Фото:The Verge | Rivian
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Фото:The Verge | Rivian
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